SBI MF ने खरीदे Zara, Mango के लिए कपड़े बनाने वाली कंपनी के शेयर, 105 करोड़ की डील, 5 साल में दिया है 1500% रिटर्न
नई दिल्ली। कपड़ों के अलग-अलग ब्रांड्स के लिए उत्पाद बनाने वाली कंपनी में SBI Mutual Funds ने बड़ा निवेश किया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (PGIL) में 1.44% हिस्सेदारी खरीदी है। यह हिस्सेदारी 105.69 करोड़ रुपये मेंं खरीदी गई है।
पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (PGIL) एक बड़ी मल्टीनेशनल अपैरल मैन्युफैक्चरर और गारमेंट एक्सपोर्टर है, जो ग्लोबल फैशन ब्रांड्स के लिए एंड-टू-एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन (डिजाइन, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स) देती है।
जारा-मैंगो जैसे ब्रांड्स PGIL की क्लाइंट
पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज GAP, JC Penney, Banana Republic, Kohl's, Macy's, Esprit, Mango, Zara, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Ralph Lauren, Next, Adidas और Walmart जैसे बड़े ग्लोबल फैशन ब्रांड्स को सर्विस देती है।
यह कंपनी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए निट, वोवन और आउटरवियर में स्पेशलाइजेशन के साथ एंड-टू-एंड कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया और ग्वाटेमाला में काम करते हैं। बड़ी-बड़ी स्पोर्ट्स क्लोदिंग कंपनियां इसकी क्लाइंट हैं।
5 साल में दे चुका है 1500% से ज्यादा का रिटर्न
पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों ने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। बीते 5 सालों में इसने 1,545.22 फीसदी का रिटर्न दिया है। बात अगर एक साल की करें तो इसने एक साल में 21.74 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस साल अब तक 8.21 फीसदी भाग चुका है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के निवेश के बाद इसके शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है।
SBI ने खरीदे 6.6 लाख शेयर
SBI म्यूचुअल फंड ने कंपनी में 105.68 करोड़ रुपये में 1,599.99 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 6.6 लाख शेयर (1.43 प्रतिशत हिस्सेदारी) खरीदे हैं, जबकि प्रमोटर दीपक कुमार सेठ ने 100 करोड़ रुपये में 1,600.04 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 6.25 लाख शेयर (1.35 प्रतिशत हिस्सेदारी) बेच दिए।
Pearl Global Industries ltd सस्टेनेबल तरीकों और निट्स, वोवन्स, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के कपड़ों जैसी अलग-अलग कैटेगरी पर फोकस करती है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया में हैं।
