SBI MF ने खरीदे Zara, Mango के लिए कपड़े बनाने वाली कंपनी के शेयर, 105 करोड़ की डील, 5 साल में दिया है 1500% रिटर्न

नई दिल्ली। कपड़ों के अलग-अलग ब्रांड्स के लिए उत्पाद बनाने वाली कंपनी में SBI Mutual Funds ने बड़ा निवेश किया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (PGIL) में 1.44% हिस्सेदारी खरीदी है। यह हिस्सेदारी 105.69 करोड़ रुपये मेंं खरीदी गई है।

5 साल में दे चुका है 1500% से ज्यादा का रिटर्न पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों ने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। बीते 5 सालों में इसने 1,545.22 फीसदी का रिटर्न दिया है। बात अगर एक साल की करें तो इसने एक साल में 21.74 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस साल अब तक 8.21 फीसदी भाग चुका है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के निवेश के बाद इसके शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है।

SBI ने खरीदे 6.6 लाख शेयर SBI म्यूचुअल फंड ने कंपनी में 105.68 करोड़ रुपये में 1,599.99 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 6.6 लाख शेयर (1.43 प्रतिशत हिस्सेदारी) खरीदे हैं, जबकि प्रमोटर दीपक कुमार सेठ ने 100 करोड़ रुपये में 1,600.04 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 6.25 लाख शेयर (1.35 प्रतिशत हिस्सेदारी) बेच दिए।