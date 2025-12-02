SBI Share Price अगले तीन साल में कहां पहुंच जाएगा? ये 5 फैक्टर करेंगे तय  

Language
    भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। एनपीए पर नियंत्रण और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हुआ है। 1 दिसंबर 2020 को एसबीआई के शेयर खरीदने वाले निवेशकों को आज अच्छा लाभ हुआ है। अगले तीन वर्षों में एसबीआई से स्थिर वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें ऋण वृद्धि का परिदृश्य सकारात्मक है। बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और तकनीकी अनुकूलन से विकास होगा।

    पिछले कुछ साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला है। बैंक ने एनपीए पर नियंत्रण बनाए रखने में सफलता पाई है। यहां हम बैंक के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने 1 दिसंबर 2020 को SBI के 100 शेयर ₹248 प्रति शेयर के भाव पर कुल निवेश 24,800 में खरीदे होते, तो आज उनकी कीमत लगभग ₹99,300 हो जाती।

    यह पिछले पांच साल में 32% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) है। डिविडेंड जोड़ने पर रिटर्न और भी ज्यादा होता। लंबी अवधि के निवेशकों को बैंक के लगभग सभी प्रदर्शन मापदंडों में निरंतर वृद्धि के कारण भारी लाभ हुआ है। यहां आपको अगले तीन साल में SBI शेयर का आउटलुक क्या होगा इसके बारे में आंकड़ों के जरिए जानेंगे।

    अगले तीन साल में SBI में तेजी तय करने वाले प्रमुख कारक

    6% से अधिक जीडीपी वृद्धि से बैंकिंग और क्रेडिट की मांग बढ़ेगी।
    YONO प्लेटफॉर्म का उन्नयन और फिनटेक के साथ सहयोग से ग्राहक पहुंच, परिचालन दक्षता और फीस आय बढ़ेगी।
    बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, नियंत्रित क्रेडिट लागत और अनुशासित जोखिम प्रबंधन से गति बनी रहेगी।
    ग्रामीण क्षेत्रों में गहरी पैठ और अंतरराष्ट्रीय विस्तार से ग्राहक आधार और राजस्व स्रोत बढ़ेंगे।
    नियामक परिवर्तन, AI और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का अपनाना।
    उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता, नई शाखाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करना, लागत अनुकूलन और पूंजी पर्याप्तता मजबूत करना।

    एसबीआई के बारे में

    स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है और भारत की बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्था है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। दो सदी से अधिक के गौरवशाली इतिहास के साथ SBI कई पीढ़ियों का सबसे भरोसेमंद बैंक रहा है।

    भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था होने के नाते SBI के पास ₹61 लाख करोड़ से अधिक के एसेट है। यह 50 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा देता है और इसके नेटवर्क में 22,500 से अधिक शाखाएं, 63,580 ATM/ADWM और 82,900 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटलेट शामिल हैं।

    बैंक ने SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI म्यूचुअल फंड और SBI कार्ड जैसी सहायक कंपनियों के माध्यम से सफलतापूर्वक विस्तार किया है। साथ ही, 29 देशों में 241 कार्यालयों के साथ वैश्विक उपस्थिति भी है।

    SBI फाइनेंशियल

    वित्तीय मोर्चे पर पिछले कुछ वर्षों में बैंक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में अच्छी वृद्धि हुई है और एनपीए में भारी सुधार हुआ है। FY20 में नेट एनपीए ₹3,681 करोड़ था, जो FY25 के अंत तक घटकर ₹1,966.7 करोड़ रह गया। Q2 FY26 में नेट इंटरेस्ट इनकम ₹50,038.1 करोड़ (6% YoY वृद्धि) रही। नेट प्रॉफिट ₹21,504.5 करोड़ (लगभग 8% YoY वृद्धि) रहा।

    अगले तीन वर्षों में SBI से क्या उम्मीद करें?

    अगले तीन वर्षों में भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद के कारण SBI में स्थिर वृद्धि की उम्मीद है। ऋण वृद्धि का परिदृश्य सकारात्मक है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार FY26 में 12-14% की बढ़ोतरी SBI में हो सकती है।


    ब्रोकरेज ने कितना दिया टारगेट

    सीएलएसए ने ₹1,170 प्रति शेयर का टारगेट दिया है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है। एचएसबीसी भी इस शेयर पर सकारात्मक रुख बनाए हुए है और उसने अपनी खरीद की सलाह दोहराते हुए टारगेट प्राइस को ₹960 से बढ़ाकर ₹1,110 कर दिया है। नोमुरा को उम्मीद है कि एसबीआई वित्त वर्ष 27-28 में 1.1% का RoA और 16% का RoE के साथ बढ़त हासिल करेगा। इसने SBI पर 1,100 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है।

