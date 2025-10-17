Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Yes बैंक के शेयरों में अचानक क्यों आई तेज गिरावट? इस खबर से टूटा तेजी का सिलसिला, आम निवेशक हुए निराश

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    यस बैंक के शेयर इंट्रा डे में 4% से ज्यादा टूट गए। । दरअसल, जापानी बैंकिंग ग्रुप सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (SMBC) ने कहा है कि उसकी यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 24.99% से अधिक बढ़ाने की उसकी कोई योजना फिलहाल नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यस बैंक के शेयर इंट्रा डे में 4% से ज्यादा टूट गए।

    नई दिल्ली। यस बैंक के शेयरों (Yes Bank Share) में जारी अच्छी तेजी के बाद अचानक बड़ी गिरावट आ गई है। दरअसल, जापानी बैंकिंग ग्रुप सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (SMBC) ने कहा है कि उसकी यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 24.99% से अधिक बढ़ाने की उसकी कोई योजना फिलहाल नहीं है। इस बयान के बाद यस बैंक के शेयर इंट्रा डे में 4% से ज्यादा टूट गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    17 अक्तूबर को यस बैंक के शेयर 23.13 रुपये के स्तर पर खुले और 22.05 रुपये का लो लगा दिया। यस बैंक के शेयरों में पिछले कुछ सत्रों से अच्छी तेजी के बाद 24 रुपये के स्तरों से गिरावट देखने को मिली है। 15 अक्तूबर को भी शेयरों में 3 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली थी।

    SMBC ग्रुप ने क्या कहा?

    जापानी बैंकिंग फर्म एसएमबीसी ग्रुप के इंडियन डिवीजन के प्रमुख और ग्रुप सीईओ राजीव कन्नन ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि जापानी बैंक, यस बैंक के बोर्ड में सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में योगदान देने पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है लेकिन बैंक में एक्जीक्यूटिव रोल लेने का इरादा नहीं रखता है।

    राजीव कन्नन ने कहा, "हम यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी सेबी की तय सीमा 24.99% से आगे बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर यस बैंक को अभी काम करने की ज़रूरत है, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन क्षेत्रों में काम करने की उनकी योजना है, उन पर अमल हो रहा है।"

    SMBC की यस बैंक में कितनी हिस्सेदारी?

    बता दें कि एसएमबीसी की वर्तमान में यस बैंक में 24.2% हिस्सेदारी है। अगस्त में इस जापानी बैंकिंग फर्म को भारतीय स्टेट बैंक और 7 अन्य शेयरधारकों से यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली थी। मई में SMBC ने 1.6 बिलियन डॉलर में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए यस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। खास बात है कि यह भारत में विदेशी संस्था द्वारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर का मर्जर और अधिग्रहण था।

    ये भी पढ़ें- Investment Ideas: अभी खरीदो! अगली दीवाली 2026 तक इन 5 स्टॉक्स से बनेंगे मालामाल; ये रही दिग्गज शेयरों की Diwali Pick

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)