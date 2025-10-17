Yes बैंक के शेयरों में अचानक क्यों आई तेज गिरावट? इस खबर से टूटा तेजी का सिलसिला, आम निवेशक हुए निराश

नई दिल्ली। यस बैंक के शेयरों (Yes Bank Share) में जारी अच्छी तेजी के बाद अचानक बड़ी गिरावट आ गई है। दरअसल, जापानी बैंकिंग ग्रुप सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (SMBC) ने कहा है कि उसकी यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 24.99% से अधिक बढ़ाने की उसकी कोई योजना फिलहाल नहीं है। इस बयान के बाद यस बैंक के शेयर इंट्रा डे में 4% से ज्यादा टूट गए।

17 अक्तूबर को यस बैंक के शेयर 23.13 रुपये के स्तर पर खुले और 22.05 रुपये का लो लगा दिया। यस बैंक के शेयरों में पिछले कुछ सत्रों से अच्छी तेजी के बाद 24 रुपये के स्तरों से गिरावट देखने को मिली है। 15 अक्तूबर को भी शेयरों में 3 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली थी।

SMBC ग्रुप ने क्या कहा? जापानी बैंकिंग फर्म एसएमबीसी ग्रुप के इंडियन डिवीजन के प्रमुख और ग्रुप सीईओ राजीव कन्नन ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि जापानी बैंक, यस बैंक के बोर्ड में सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में योगदान देने पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है लेकिन बैंक में एक्जीक्यूटिव रोल लेने का इरादा नहीं रखता है।

राजीव कन्नन ने कहा, "हम यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी सेबी की तय सीमा 24.99% से आगे बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर यस बैंक को अभी काम करने की ज़रूरत है, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन क्षेत्रों में काम करने की उनकी योजना है, उन पर अमल हो रहा है।"