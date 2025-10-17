Investment Ideas: अभी खरीदो! अगली दीवाली 2026 तक इन 5 स्टॉक्स से बनेंगे मालामाल; ये रही दिग्गज शेयरों की Diwali Pick
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 'फोकस इन्वेस्टमेंट आइडियाज' (Investment Ideas) रिपोर्ट में 5 स्टॉक्स की सिफारिश की है, जो MTF के तहत उपलब्ध हैं। इन स्टॉक्स में 16% से 32% तक की वृद्धि का अनुमान है। ये सिफारिशें बाजार की स्थितियों और कंपनियों की मजबूत विकास संभावनाओं पर आधारित हैं। एक्मे सोलर, स्विगी, बीईएल, डालमिया भारत और भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स में निवेश करके अगली दिवाली 2026 तक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
मुंबई। निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी ताजा 'फोकस इन्वेस्टमेंट आइडियाज' रिपोर्ट (Investment Ideas) में पांच चुनिंदा स्टॉक्स की (Stocks to investment) सिफारिश की है, जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (एमटीएफ) के तहत उपलब्ध हैं।
यह रिपोर्ट एक साल की होराइजन पर आधारित है, यानी यदि आप अगले दिवाली 2026 तक मुनाफा कमाने की योजना बना रहे हैं, तो ये स्टॉक्स खरीदने का सही समय हो सकता है।
ब्रोकरेज ने करीब 5 स्टॉक्स को 'बाय' रेटिंग दी (Wealth Tip) है और इनमें 16% से 32% तक की अपसाइड पोटेंशियल का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ये सिफारिशें बाजार की मौजूदा स्थितियों, कंपनियों की मजबूत ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और सेक्टरल ट्रेंड्स पर आधारित हैं।
|स्टॉक नाम
|रेटिंग
|अभी की कीमत (₹)
|टारगेट प्राइस
|
अपसाइड (%)
|एक्मे सोलर
|बाय
|280
|370
|32%
|स्विगी
|बाय
|443
|560
|26%
|बीईएल
|बाय
|408
|490
|20%
|डालमिया भारत
|बाय
|2,219
|2,660
|20%
|भारती एयरटेल
|बाय
|1,967
|2,285
|16%
ओसवाल ने निवेशकों को कम मार्जिन पर लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स होल्ड करने की बात कही है, जिससे लीवरेज का फायदा मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी त्योहारी सीजन और आर्थिक रिकवरी के बीच ये स्टॉक्स मजबूत प्रदर्शन कर सकते हैं।
मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट्स ने कहा, "ये स्टॉक्स डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर टेक, डिफेंस, सीमेंट और टेलीकॉम से चुने गए हैं। एक वर्ष की होराइजन में ये न केवल कैपिटल गेन दे सकते हैं, बल्कि डिविडेंड और सेक्टरल टेलविंड्स से अतिरिक्त फायदा भी प्रदान करेंगे।"
एक्मे सोलर को सबसे ज्यादा अपसाइड वाला स्टॉक बताया गया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तेजी से लाभान्वित हो सकता है। वहीं, स्विगी कंज्यूमर इंटरनेट स्पेस में अपनी मजबूत पोजीशन के कारण 26% रिटर्न का दे सकता है।
डिफेंस सेक्टर के दिग्गज बीईएल और सीमेंट लीडर डालमिया भारत दोनों 20% अपसाइड के साथ आकर्षक लग रहे हैं, जबकि भारती एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर की स्थिरता पर 16% की ग्रोथ दिखा रहा है।
मोतीलाल ओसवाल की यह रिपोर्ट निवेशकों को दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि आप अगले दिवाली तक पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये आइडियाज आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
