Investment Ideas: अभी खरीदो! अगली दीवाली 2026 तक इन 5 स्टॉक्स से बनेंगे मालामाल; ये रही दिग्गज शेयरों की Diwali Pick

मुंबई। निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी ताजा 'फोकस इन्वेस्टमेंट आइडियाज' रिपोर्ट (Investment Ideas) में पांच चुनिंदा स्टॉक्स की (Stocks to investment) सिफारिश की है, जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (एमटीएफ) के तहत उपलब्ध हैं।

यह रिपोर्ट एक साल की होराइजन पर आधारित है, यानी यदि आप अगले दिवाली 2026 तक मुनाफा कमाने की योजना बना रहे हैं, तो ये स्टॉक्स खरीदने का सही समय हो सकता है। ब्रोकरेज ने करीब 5 स्टॉक्स को 'बाय' रेटिंग दी (Wealth Tip) है और इनमें 16% से 32% तक की अपसाइड पोटेंशियल का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ये सिफारिशें बाजार की मौजूदा स्थितियों, कंपनियों की मजबूत ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और सेक्टरल ट्रेंड्स पर आधारित हैं।

स्टॉक नाम रेटिंग अभी की कीमत (₹) टारगेट प्राइस अपसाइड (%) एक्मे सोलर बाय 280 370 32% स्विगी बाय 443 560 26% बीईएल बाय 408 490 20% डालमिया भारत बाय 2,219 2,660 20% भारती एयरटेल बाय 1,967 2,285 16% ओसवाल ने निवेशकों को कम मार्जिन पर लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स होल्ड करने की बात कही है, जिससे लीवरेज का फायदा मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी त्योहारी सीजन और आर्थिक रिकवरी के बीच ये स्टॉक्स मजबूत प्रदर्शन कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट्स ने कहा, "ये स्टॉक्स डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर टेक, डिफेंस, सीमेंट और टेलीकॉम से चुने गए हैं। एक वर्ष की होराइजन में ये न केवल कैपिटल गेन दे सकते हैं, बल्कि डिविडेंड और सेक्टरल टेलविंड्स से अतिरिक्त फायदा भी प्रदान करेंगे।"