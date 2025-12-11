Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPO News: नेफ्रोकेयर और पार्क मेदी वर्ल्ड में होगा घाटा? कल खुलने वाले ICICI प्रूडेंसिशियल के IPO के लिए बचा लें पैसा

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:09 AM (IST)

    साल 2025 में भी IPO की धूम जारी है। Nephrocare Health और Park Medi World IPO का आज दूसरा दिन है, वहीं ICICI प्रूडेंशियल एएमसी IPO कल खुलने वाला है। Ne ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

     आईपीओ में पैसा लगा दिया जाए या फिर कल खुलने वाले ICICI प्रूडेंसिशियल एएमसी IPO का इंतजार करें।

    नई दिल्ली। साल 2025 का आखिर महीना चल रहा है। लेकिन IPO की कोई कमी नहीं है। लगातार नए-नए IPO मार्केट में आ रहे हैं। अभी इस हफ्ते 3 मेन बोर्ड IPO की चर्चा है। मीशो की लिस्टिंग में 50 फीसदी का मुनाफा पाने वाले अब नए IPO की तलाश में हैं। जहां एक तरफ Nephrocare Health और Park Medi World IPO का आज दूसरा दिन हैं। वहीं कल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ खुलने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आज इन आईपीओ में पैसा लगा दिया जाए या फिर कल खुलने वाले ICICI प्रूडेंसिशियल एएमसी IPO का इंतजार करें। यहां आप सभी के GMP को देखकर यह अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। हम आपको एक ही जगह तीनों IPO GMP बता रहे हैं।

    नेफ्रोकेयर हेल्थ आईपीओ का दूसरा दिन: GMP में कितना हुआ सुधार?


    नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज के 871 करोड़ रुपये के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के दूसरे दिन भी बोली प्रक्रिया जारी रही। ग्रे मार्केट में, शेयर अब अपने निर्गम मूल्य से 4.35% प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है, जो पहले के शून्य प्रीमियम की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है।

    हालांकि, आईपीओ को लेकर निवेशकों की प्रतिक्रिया अब तक सुस्त रही है। पहले दिन, आईपीओ को केवल 12% सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें पेश किए गए 1.33 करोड़ शेयरों के मुकाबले केवल 16.58 लाख शेयरों की बोली लगी। यह जीएमपी में हालिया उछाल के बावजूद सतर्कतापूर्ण माहौल को दर्शाता है।

    पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ का दूसरा दिन: कितना है लेटेस्ट GMP

    निवेशकों का उत्साह ठंडा पड़ गया है, ग्रे मार्केट प्रीमियम ( जीएमपी ) 11 दिसंबर को ₹ 20 से गिरकर ₹ 14 हो गया है। इसका मतलब है कि लिस्टिंग मूल्य ₹ 176 होने की संभावना है, जो ₹ 162 के निर्गम मूल्य पर 8.64% का प्रीमियम दर्शाता है ।

    'ग्रे मार्केट प्रीमियम' आईपीओ मूल्य से अधिक निवेशकों द्वारा भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि को दर्शाता है।

    पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ सदस्यता स्थिति


    दूसरे दिन सुबह 10:10 बजे तक, आईपीओ को कुल मिलाकर 0.63 गुना सब्सक्राइब किया गया था। खुदरा श्रेणी 0.75 गुना पर रही।

    उत्तर भारत में पार्क हॉस्पिटल श्रृंखला का संचालन करने वाली पार्क मेडि वर्ल्ड का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) 10 दिसंबर को सदस्यता के लिए खुला और शुक्रवार, 12 दिसंबर तक खुला रहेगा। कंपनी इस इश्यू के माध्यम से ₹ 920 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रख रही है, लेकिन इसे धीमी प्रतिक्रिया मिली है, आईपीओ अब तक केवल 0.63 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है ।

    इस प्रस्ताव में 770 करोड़ रुपये के 4.75 करोड़ शेयरों का नया निर्गम और 150 करोड़ रुपये के 0.93 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव (ओएफएस) शामिल है।

    शेयर की कीमत 154 रुपये से 162 रुपये प्रति शेयर के बीच निर्धारित की गई है। शेयरों का आवंटन 15 दिसंबर को अंतिम रूप दिया जाना निर्धारित है। सफल बोलीदाताओं को 16 दिसंबर को शेयर मिलने की उम्मीद है, जबकि जिन लोगों को शेयर आवंटित नहीं किए गए हैं , उनके रिफंड की प्रक्रिया भी उसी दिन पूरी की जाएगी। कंपनी 17 दिसंबर को एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध होने वाली है।

    12 दिसंबर से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। इस बुक बिल्ड इश्यू के जरिये कंपनी 10602.65 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। 4.90 करोड़ शेयरों का यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है।

    ये सभी शेयर ब्रिटेन स्थित कंपनी प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स (Prudential Corporation Holdings) बेच रही है, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की जॉइंट वेंचर पार्टनर भी है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 2061-2165 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

    जीएमपी बना हुआ है स्थिर


    ग्रे मार्केट में इस इश्यू को लेकर हलचल कुछ दिनों पहले से ही शुरू हो चुकी है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार अनलिस्टेड मार्केट में ICICI Prudential AMC IPO GMP 119 रुपये है जो कैप प्राइस से 5.5 प्रतिशत अधिक है। दो दिन पहले जीएमपी 124 रुपये था और हाल ही में थोड़ा नीचे आया है, लेकिन 5 प्रतिशत के आसपास ही बना हुआ है, जो निवेशकों के उत्साह को दर्शा रहा है।

     

    "IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US