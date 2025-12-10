IPO News: 2026 में आएंगे 2.55 लाख करोड़ के आईपीओ, 88 कंपनियों को मिली सेबी से मंजूरी, 104 कंपनीज कतार में

नई दिल्ली। शेयर बाजार में भले ही बाजार में उतार-चढ़ाव जारी हो लेकिन कंपनियों द्वारा आइपीओ (New IPOs) लाने की दौड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। 2026 के लिए 2.55 लाख करोड़ के आइपीओ पाइपलाइन में हैं। 88 कंपनियों को जहां सेबी से 1.16 लाख करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी मिल गई है वहीं 104 कंपनियां लगभग 1.40 लाख करोड़ जुटाने के लिए नियामक की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। इससे पहले 9 दिसंबर, मंगलवार को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 5 पब्लिक इश्यू को मंजूरी दी।

2025 में लगभग 100 कंपनियों ने मेनबोर्ड आफरिंग के जरिये रिकार्ड 1.77 लाख करोड़ रुपये जुटाए, जो 2024 के पूरे साल से कुछ ज्यादा है। कंपनियों के प्रमोटर, पीई फर्मों और वेंचर कैपिटल निवेशकों ने इस साल आफर फार सेल (ओएफएस) के जरिये कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर बेचे हैं।