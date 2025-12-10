Language
    IPO News: 2026 में आएंगे 2.55 लाख करोड़ के आईपीओ, 88 कंपनियों को मिली सेबी से मंजूरी, 104 कंपनीज कतार में

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:31 PM (IST)

    साल 2025 की तरह नए साल में भी आईपीओ मार्केट गुलजार रहने वाला है। दरअसल, 2026 के लिए 2.55 लाख करोड़ के आइपीओ पाइपलाइन में हैं, जहां 88 कंपनियों को सेबी ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में भले ही बाजार में उतार-चढ़ाव जारी हो लेकिन कंपनियों द्वारा आइपीओ (New IPOs) लाने की दौड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। 2026 के लिए 2.55 लाख करोड़ के आइपीओ पाइपलाइन में हैं। 88 कंपनियों को जहां सेबी से 1.16 लाख करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी मिल गई है वहीं 104 कंपनियां लगभग 1.40 लाख करोड़ जुटाने के लिए नियामक की मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। इससे पहले 9 दिसंबर, मंगलवार को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 5 पब्लिक इश्यू को मंजूरी दी।

    2025 में लगभग 100 कंपनियों ने मेनबोर्ड आफरिंग के जरिये रिकार्ड 1.77 लाख करोड़ रुपये जुटाए, जो 2024 के पूरे साल से कुछ ज्यादा है। कंपनियों के प्रमोटर, पीई फर्मों और वेंचर कैपिटल निवेशकों ने इस साल आफर फार सेल (ओएफएस) के जरिये कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर बेचे हैं।

    कंपनियां क्यों ला रही हैं IPO?

    विश्लेषकों का मानना है कि कंपनियां बढ़ती मांग का इस्तेमाल वैश्विक हालात बिगड़ने से पहले फंडिंग जुटाने में कर रही हैं। सेकेंडरी मार्केट में रिकार्ड संख्या में भारतीय इक्विटी बेचने के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशक आइपीओ में सक्रिय भागीदार बने हुए हैं।

    प्राइमरी मार्केट में एफआइआइ के उत्साह ने सभी सेक्टरों और मार्केट कैप की कंपनियों को ऊंच वैल्यूएशन पर पूंजी जुटाने में मदद की है। इस साल अब तक सूचीबद्ध हुईं 300 से ज्यादा कंपनियों में से लगभग आधी अपने आफर प्राइस से नीचे कारोबार कर रही हैं।

    बता दें कि आईपीओ की मंजूरी मिलने के बाद अब बाजार में जल्द मोलबायो डायग्नोस्टिक्स, लीप इंडिया और फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स (इंडिया) समेत 5 कंपनियों के इश्यू दस्तक दे सकते हैं। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और एल्डोरैडो एग्रीटेक के ड्राफ्ट पेपर्स को भी पूंजी बाजार नियामक सेबी ने आईपीओ के लिए मंजूरी  दी है। हालांकि, आइनॉक्स क्लीन एनर्जी और स्काई अलॉयज एंड पावर ने अपने आईपीओ पेपर्स वापस लेने का फैसला किया है।

    (एजेंसी इनपुट के साथ)

