    शेयर बाजार में IPO की धूम, मीशो ने निवेशकों को किया मालामाल; Aequs-विद्या वेंचर्स ने इतना कराया फायदा

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:29 AM (IST)

    आज शेयर बाजार में तीन मेनबोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग हुई है: मीशो (Meesho IPO Listing), विद्या वायर्स और Aequs। मीशो ने सबसे अधिक लाभ कराया, जिसकी लिस्टिं ...और पढ़ें

    आज मीशो, विद्या वेंचर्स और Aequs की हुई लिस्टिंग

    नई दिल्ली। नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में तीन मेनबोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग (IPO Lisiting Today) हुई है। इनमें मीशो, विद्या वायर्स और Aequs शामिल हैं। इनमें सबसे कम प्रॉफिट विद्या वेंचर्स ने कराया है, जबकि सबसे तगड़ी कमाई कराई है मीशो ने, जिसकी लिस्टिंग 46 फीसदी से भी ज्यादा प्रीमियम पर हुई है।

    इनमें मीशो की लिस्टिंग (Meesho IPO Listing) 111 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले NSE पर 46.40 फीसदी प्रीमियम के साथ 162.50 रुपये पर हुई, जबकि Aequs (Aequs IPO Listing) ने 124 रुपये के आईपीओ प्राइस की तुलना में BSE पर 16 रुपये या 12.90 फीसदी की मजबूती के साथ 140 रुपये पर शुरुआत की।
    विद्या वेंचर्स (Vidya Ventures IPO Listing) की सुस्त शुरुआत रही और ये NSE पर एक दम फ्लैट और BSE पर मात्र 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 52.13 रुपये पर लिस्ट हुआ।

    ये है तीनों IPO की डिटेल

    IPO का नाम IPO प्राइस (रुपये में) लिस्टिंग प्राइस (रुपये में) लिस्टिंग पर प्रॉफिट (प्रतिशत में)
    मीशो 111 162.50 46.40
    Aequs 124 140 12.90
    विद्या वेंचर्स 52 52.13 0.25

    साढ़े 10 बजे कितने पर है शेयर (BSE पर)

    मीशो : लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले 9.34 रुपये का 5.75 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 171 .84 रुपये पर है
    Aequs : लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले 4.05 रुपये का 2.89 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 144.05 रुपये पर है
    विद्या वेंचर्स : लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले 4.52 रुपये का 8.67 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 56.65 रुपये पर है

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां 3 IPO की लिस्टिंग की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

