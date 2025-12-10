शेयर बाजार में IPO की धूम, मीशो ने निवेशकों को किया मालामाल; Aequs-विद्या वेंचर्स ने इतना कराया फायदा

नई दिल्ली। नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में तीन मेनबोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग (IPO Lisiting Today) हुई है। इनमें मीशो, विद्या वायर्स और Aequs शामिल हैं। इनमें सबसे कम प्रॉफिट विद्या वेंचर्स ने कराया है, जबकि सबसे तगड़ी कमाई कराई है मीशो ने, जिसकी लिस्टिंग 46 फीसदी से भी ज्यादा प्रीमियम पर हुई है।

इनमें मीशो की लिस्टिंग (Meesho IPO Listing) 111 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले NSE पर 46.40 फीसदी प्रीमियम के साथ 162.50 रुपये पर हुई, जबकि Aequs (Aequs IPO Listing) ने 124 रुपये के आईपीओ प्राइस की तुलना में BSE पर 16 रुपये या 12.90 फीसदी की मजबूती के साथ 140 रुपये पर शुरुआत की।

विद्या वेंचर्स (Vidya Ventures IPO Listing) की सुस्त शुरुआत रही और ये NSE पर एक दम फ्लैट और BSE पर मात्र 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 52.13 रुपये पर लिस्ट हुआ।