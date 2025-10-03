टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर ने 1 महीने में ही दे दिया 70% रिटर्न, अब अचानक क्यों आई गिरावट
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर में शुक्रवार को 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई जिससे यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। पिछले एक महीने में निवेशकों को 70 फीसदी तक का रिटर्न मिला है। टाटा कैपिटल आईपीओ की उम्मीद और कंपनी के शेयरों को स्प्लिट करने के फैसले से निवेशकों में उत्साह है। वर्तमान में मुनाफावसूली के कारण शेयरों में गिरावट देखी जा रही है।
नई दिल्ली। टाटा ग्रुप के टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन शेयर (Tata Investment Corporation shares) में शुक्रवार को 12 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। यह लगातार पांचवें सत्र रहा जब इसके शेयर में गजब की तेजी देखने को मिली।
एनएसई पर शेयर 11.98 फीसदी चढ़कर 11,847 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुच गया। बता दें कि 26 सितंबर, जब टाटा कैपिटल ने आईपीओ की तारीख तय की थी, तब से इसमें लगभग 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं एक महीने में यह 70 फीसदी तक का रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल बना चुका है।
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर में क्यों आई
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर शुक्रवार को 12 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। यह करीब 5 फीसदी की गिरावट के साथ 10,137 रुपये ट्रेड कर रहा है। यह गिरावट मुनाफावसूली की वजह से देखने को मिल रही है।
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प के पास टाटा कैपिटल की 2.2 प्रतिशत हिस्सेदारी है। और टाटा संस के पास इस गैर-बैंक ऋणदाता में लगभग 93 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
निवेशकों की धारणा इस आशावाद से उत्साहित थी कि टाटा कैपिटल आईपीओ प्राइस को अनलॉक कर सकता है और लिस्टेड वित्तीय सेवा क्षेत्र में समूह की उपस्थिति को बढ़ा सकता है।
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के अपने शेयरों को 1:10 के अनुपात में स्प्लिट करने के निर्णय से भी निवेशकों का उत्साह बढ़ा है।
शेयर विभाजन की रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर तय की गई है। स्प्लिट के बाद, प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य लिक्विडिटी में सुधार लाना और खुदरा निवेशकों के लिए शेयर को अधिक किफायती बनाना है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
