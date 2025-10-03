टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर ने 1 महीने में ही दे दिया 70% रिटर्न, अब अचानक क्यों आई गिरावट

टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर में शुक्रवार को 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई जिससे यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। पिछले एक महीने में निवेशकों को 70 फीसदी तक का रिटर्न मिला है। टाटा कैपिटल आईपीओ की उम्मीद और कंपनी के शेयरों को स्प्लिट करने के फैसले से निवेशकों में उत्साह है। वर्तमान में मुनाफावसूली के कारण शेयरों में गिरावट देखी जा रही है।

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप के टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन शेयर (Tata Investment Corporation shares) में शुक्रवार को 12 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। यह लगातार पांचवें सत्र रहा जब इसके शेयर में गजब की तेजी देखने को मिली। एनएसई पर शेयर 11.98 फीसदी चढ़कर 11,847 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुच गया। बता दें कि 26 सितंबर, जब टाटा कैपिटल ने आईपीओ की तारीख तय की थी, तब से इसमें लगभग 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक महीने में यह 70 फीसदी तक का रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल बना चुका है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर में क्यों आई टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर शुक्रवार को 12 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। यह करीब 5 फीसदी की गिरावट के साथ 10,137 रुपये ट्रेड कर रहा है। यह गिरावट मुनाफावसूली की वजह से देखने को मिल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें