GST में कमी के बावजूद गिर जाएगा Voltas के शेयर का भाव, क्यों? AC, फ्रिज व कूलर बनाती है टाटा ग्रुप की ये कंपनी

ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल ने वोल्टास के शेयरों टारगेट प्राइस घटाकर 1360 रुपये कर दिया है। 22 सितंबर को वोल्टास के स्टॉक्स 3 फीसदी की गिरावट के साथ 1376 रुपये पर बंद हुए। एलारा कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि वोल्टास के मैनेजमेंट को वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में रूम एयर कंडीशनर (RAC) सेगमेंट में भारी गिरावट की आशंका है।

नई दिल्ली। टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जीएसटी की दरें (GST Rates on AC, TV, Fridge) घटने से सस्ते हो गए हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है इस त्योहारी सीजन में इन सभी सामानों की बिक्री बढ़ेगी और इसके चलते ग्राहकों को लाभ होगा तो कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी। GST में कमी के बावजूद टाटा ग्रुप की एसी और फ्रिज बनाने वाली कंपनी वोल्टास के शेयरों में ब्रोकरेज फर्म ने गिरावट का अनुमान जताया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, ब्रोकरेज हाउस, एलारा कैपिटल ने वोल्टास के शेयरों (Voltas Share Target Price) पर रिड्यूस की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस घटाकर 1360 रुपये कर दिया है। हैरान करने वाली बात है कि 22 सितंबर को एलारा कैपिटल ने यह रिपोर्ट जारी की और वोल्टास का स्टॉक 3 फीसदी टूटकर 1376 रुपये पर बंद हुआ।

क्यों गिर सकता है वोल्टास का शेयर? एलारा कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि वोल्टास के मैनेजमेंट को वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में रूम एयर कंडीशनर (RAC) सेगमेंट में भारी गिरावट की आशंका है, क्योंकि गर्मियों में मांग कम रही और GST दरों में कटौती की घोषणा के कारण ग्राहकों की मांग वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही तक टल गई है।

ऐसे में ब्रोकरेज का अनुमान है कि इससे दूसरी तिमाही में मार्जिन पर दबाव पड़ेगा। BEE के स्टैंडर्ड में बदलाव के परिणामस्वरूप एसी की लागत में 3-5% की वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप वोल्टास नवंबर तक इन्वेंट्री को समाप्त करने पर विचार कर रहा है। इन कारणों के चलते हम शेयर पर अपनी रेटिंग कम कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी रेटिंग को घटाकर कम कर रहे हैं।

एक साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा शेयर वोल्टास के शेयरों ने इस साल अब तक 24 फीसदी नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले एक साल में यह रिटर्न -27 प्रतिशत रहा। हालांकि, 5 सालों में वोल्टास के शेयरों ने 100 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न देकर निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है।