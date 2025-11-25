Language
    कौन हैं हलवासिया, जिन्होंने कर्नाटक बैंक के 2 दिन में खरीदे 160 करोड़ रुपये के शेयर; स्टॉक में तूफानी तेजी

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:02 PM (IST)

    दिग्गज निवेशक आदित्य कुमार हलवासिया (Who is Halwasiya) ने कर्नाटक बैंक (Karnataka Bank shares) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिससे बैंक के शेयरों में उछाल आया है। RBI ने बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है। ऐसे में लोग जानना चाह रहे हैं यह कौन हैं? और उन्हें बैंक में ऐसी क्या खास बातें दिख रही हैं। 

     दिग्गज निवेशक और उद्यमी आदित्य कुमार हलवासिया (Who is Halwasiya) कौन हैं?

    नई दिल्ली। दिग्गज निवेशक और उद्यमी आदित्य कुमार हलवासिया (Who is Halwasiya) ने कर्नाटक बैंक में अपनी हिस्सेदारी और मजबूत कर ली है। पहले 38 लाख शेयर (लगभग ₹71 करोड़) खरीदने के बाद सोमवार को उन्होंने अतिरिक्त 45 लाख शेयर ₹90 करोड़ में खरीदे। यह कदम बैंक के टर्नअराउंड और भविष्य की ग्रोथ पर उनकी मजबूत विश्वास को दिखाता है।

    यह नया निवेश बैंक की बैलेंस शीट को मजबूत करने, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, लाभप्रदता पर फोकस और बेहतर गवर्नेंस की रणनीति में हलवासिया का पूरा भरोसा दिखाता है। इससे बैंक में गहरी वैल्यू अनलॉक होने की संभावना बढ़ गई है। वर्तमान में कर्नाटक बैंक मात्र 0.63 गुना बुक वैल्यू (P/B) पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसी सेगमेंट का RBL बैंक लगभग 1.25 गुना P/B पर ट्रेड कर रहा है।

    हलवासिया का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। जिन कंपनियों में उन्होंने बड़ी हिस्सेदारी के साथ बोर्ड में सक्रिय भूमिका निभाई है, वहां फोकस्ड एग्जीक्यूशन, बेहतर कैपिटल एलोकेशन और लगातार वैल्यू क्रिएशन देखने को मिला है।

    इसके अलावा, RBI ने कर्नाटक बैंक को “एजेंसी बैंक” के रूप में अधिकृत किया है, जिससे अब बैंक सरकारी कारोबार (टैक्स भुगतान आदि) भी संभाल सकेगा। कर्नाटक बैंक

    कर्नाटक बैंक शेयर प्राइस अपडेट

    मंगलवार को (Karnataka Bank share price) शेयर 7.47% चढ़कर ₹213.70 पर ट्रेड कर रहा है। सोमवार को हलवासिया की खरीदारी की खबर के बाद शेयर में लगभग 7% की तेजी आई। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशनों में शेयर करीब 22% और पिछले एक महीने में 17.03% से ज्यादा चढ़ा है। पिछले 5 साल में शेयर ने 351% रिटर्न देकर निवेशकों की पूंजी चौगुनी से ज्यादा कर दी है।

    कर्नाटक बैंक Q2FY26 नतीजे

    कर्नाटक बैंक ने सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए ₹ 319.12 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल किया। यह जून 2025 को समाप्त पिछली तिमाही की तुलना में 9.1% की बढ़ोतरी दिखाता है। बैंक ने तब ₹292.40 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल किया था।

    बैंक ने बताया कि सितंबर 2025 को समाप्त होने वाली छमाही के लिए उसका नेट प्रॉफिट ₹ 611.52 करोड़ था, जबकि 2024 की इसी अवधि में यह ₹ 736.40 करोड़ था।

    वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम ₹ 728.12 करोड़ रही। एसेट क्वॉलिटी में सुधार जारी रहा, सकल एनपीए जून 2025 के 3.46% से घटकर 3.33% हो गया, और नेट एनपीए पिछली तिमाही के 1.44% से घटकर 1.35% रह गया।

    आदित्य कुमार हलवासिया कौन हैं?

    आदित्य कुमार हलवासिया तीसरी पीढ़ी के डायनामिक उद्यमी और निवेशक हैं और अखिल भारतीय यूनिवर्सल हलवासिया ग्रुप के वारिस हैं। उन्होंने मास्टर्स इन ग्लोबल फाइनेंस को फोरधाम यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क से किया है। बैचलर्स इन कॉमर्स सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता से किया है। वर्तमान में क्यूपिड (Cupid Limited) प्रमोटर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल पेट्रो-केमिकल्स, ओल्का टेक्नोलॉजी (OPC), अपोलो माइक्रोसिस्टम में हिस्सेदारी है।

    वे डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी मार्केट्स और रियल एस्टेट में गहरी समझ रखते हैं तथा भारत में कैपिटल मार्केट और रियल एस्टेट के बड़े पोर्टफोलियो का सक्रिय रूप से प्रबंधन करते हैं।

    कर्नाटक बैंक शेयर में कितनी तेजी आने वाली 

    ब्रोकरेज फर्म सिस्टमैटिक्स के अनुसार, इस शेयर में और भी तेज़ी की संभावना है। इसका लक्ष्य अभी भी शेयर के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 231.20 रुपये प्रति शेयर से पीछे है। शेयर ने बार-बार 164 रुपये के पास नेकलाइन सपोर्ट का सम्मान किया है, जो 34.20 रुपये से 286.35 रुपये तक मापे गए 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर के अनुरूप है। इस क्षेत्र ने एक मजबूत मांग क्षेत्र के रूप में काम किया है, जिसने गहरी गिरावट को रोका है और कीमत को उच्चतर आधार बनाने की अनुमति दी है। गति संकेतक तेजी के पूर्वाग्रह का समर्थन करते हैं: ADX ने दैनिक और साप्ताहिक दोनों चार्ट पर +DI को –DI से ऊपर पार करने के साथ एक नया खरीद संकेत दिया है, जबकि MACD और RSI रीडिंग निकट भविष्य में सकारात्मक गति को मजबूत करते हैं।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

