मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी कंपनी के शेयर पर बड़ा टारगेट प्राइस, दुनिया के सबसे बड़े बैंक ने दी खरीदने की सलाह
अमेरिका के सबसे बड़े बैंक की ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर 'ओवरवेट' की रेटिंग देते हुए खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इस ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि 2026 में कंपनी के बेहतर प्रदर्शन करने के कई बड़े कारण हैं।
नई दिल्ली। भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries Share) के शेयरों पर दुनिया के सबसे बड़े बैंक की ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने बड़ा दांव लगाया है। जेपी मॉर्गन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपनी 'ओवरवेट' रेटिंग दोहराई है और 2026 में मजबूत आय की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों ने 52 वीक हाई लगा दिया है। कंपनी के शेयर एक फीसदी की तेजी के साथ 1551 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।
इस ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के बाद रिलायंस के शेयर 25 नवंबर को 1535 रुपये पर खुले और 1559 रुपये का हाई लगा दिया।
रिलायंस के शेयर पर टारगेट प्राइस
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन (JP Morgan on RIL) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर 1727 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि डी-मार्ट और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों के मुकाबले रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन आकर्षक बना हुआ है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 24-25 में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स के कमजोर प्रदर्शन से कंपनी की आय में आई गिरावट अब पीछे छूट गई है, जबकि रिफाइनिंग में मौजूदा मजबूती अपग्रेड की गुंजाइश देती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के तहत जियो, रिलायंस रिटेल और ऑयल टू केमिकल कारोबार आता है।
रिलायंस के शेयरों में तेजी के बड़े कारण
जेपी मॉर्गन ने 2026 के लिए कई संभावित ट्रिगर बताए हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में बड़ी तेजी का कारण बन सकते हैं। इनमें जियो का आईपीओ, दूरसंचार शुल्कों में वृद्धि, नए ऊर्जा व्यवसाय में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और स्टैबल रिटेल डेवलपमेंट शामिल हैं।
जेपी मॉर्गन के अलावा, अन्य ब्रोकरेज फर्म और एनालिस्ट भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर बुलिश हैं। रॉयटर्स की एक हालिया रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के लिए एवरेज एनालिस्ट रेटिंग 'BUY' बनी हुई है, और एवरेज टारगेट प्राइस 1,685 रुपये है।
