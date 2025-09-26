Language
    HAL को मिले 62370 करोड़ रुपये के ऑर्डर से किन कंपनियों को बड़ा फायदा, इन स्टॉक से कमाई का मौका!

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:01 PM (IST)

    भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 62370 करोड़ रुपये का रक्षा सौदा (HAL stock news 2025) किया है। इसके तहत 97 हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस Mk-1A बनाए जाएंगे। यह सौदा स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देगा और HAL समेत कई घरेलू कंपनियों को लाभ मिलेगा। इन विमानों में 64% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल होगा।

    भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपये का रक्षा सौदा किया है।

     नई दिल्ली। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ ₹62,370 करोड़ का बड़ा रक्षा सौदा किया है, जिसके तहत 97 हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस Mk-1A बनाए (HAL stock news) जाएंगे। 

    यह सौदा स्वदेशी रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकेत देता है और इससे न केवल HAL, बल्कि कई अन्य घरेलू कंपनियों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

    यह विमान लगभग 64% स्वदेशी तकनीक से लैस होंगे, जिनमें UTTAM AESA रडार, स्वयं रक्षा कवच, और कंट्रोल सरफेस एक्ट्यूएटर्स जैसी उन्नत भारतीय प्रणालियाँ शामिल हैं। 

    इस प्रोजेक्ट में करीब 105 भारतीय कंपनियां कंपोनेंट्स की सप्लाई करेंगी और आने वाले 6 सालों तक सालाना करीब 11,750 लोगों को रोजगार मिलेगा। HAL की ऑर्डर बुक अब ₹2,51,600 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि FY25 के अनुमानित रेवेन्यू का 8.1 गुना है।

    इस ऑर्डर से मुख्य रूप से किन कंपनियों को लाभ 

    • BEL (रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स)
    • BDL (मिसाइल सिस्टम्स)
    • Astra Microwave (रडार सबसिस्टम्स और RF कंपोनेंट्स)

    HAL पर ₹5570 का टारगेट प्राइस

    चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के रक्षा एवं एयरोस्पेस विश्लेषक पुट्टा रवि कुमार के अनुसार, "भले ही GE इंजनों की आपूर्ति में कुछ देरी हो रही है, लेकिन रक्षा मंत्रालय द्वारा Mk-1A ऑर्डर को आगे बढ़ाना भारतीय निर्माण क्षमताओं में गहरी विश्वास को दर्शाता है। यह न केवल HAL के लिए, बल्कि संपूर्ण रक्षा इकोसिस्टम के लिए सकारात्मक संकेत है।"

    उन्होंने आगे कहा कि यह ऑर्डर घरेलू रक्षा कार्यक्रमों की दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करता है और पूरे रक्षा सेक्टर में सकारात्मक माहौल बनाएगा। Choice Broking ने HAL पर ₹5,570 का टारगेट प्राइस देते हुए इसे "BUY" रेटिंग दी है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)