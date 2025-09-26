HAL को मिले 62370 करोड़ रुपये के ऑर्डर से किन कंपनियों को बड़ा फायदा, इन स्टॉक से कमाई का मौका!

नई दिल्ली। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ ₹62,370 करोड़ का बड़ा रक्षा सौदा किया है, जिसके तहत 97 हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस Mk-1A बनाए (HAL stock news) जाएंगे।

यह सौदा स्वदेशी रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकेत देता है और इससे न केवल HAL, बल्कि कई अन्य घरेलू कंपनियों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

यह विमान लगभग 64% स्वदेशी तकनीक से लैस होंगे, जिनमें UTTAM AESA रडार, स्वयं रक्षा कवच, और कंट्रोल सरफेस एक्ट्यूएटर्स जैसी उन्नत भारतीय प्रणालियाँ शामिल हैं।

इस प्रोजेक्ट में करीब 105 भारतीय कंपनियां कंपोनेंट्स की सप्लाई करेंगी और आने वाले 6 सालों तक सालाना करीब 11,750 लोगों को रोजगार मिलेगा। HAL की ऑर्डर बुक अब ₹2,51,600 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि FY25 के अनुमानित रेवेन्यू का 8.1 गुना है।