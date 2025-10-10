Yes Bank Share में आज अचानक क्या हुआ जो खुलते ही मिनटों में 52-वीक हाई पर पहुंचा; 8 फीसदी की सीधे हुई कमाई!

नई दिल्ली। यस बैंक के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। बीएसई पर शेयर 22.42 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले लगभग स्थिर 22.43 रुपये पर खुला। हालांकि, ट्रेडिंग वॉल्यूम में 3.17 गुना से ज्यादा की तेजी के साथ यह 24.30 के हाई लेवल को छू गया। यह इसका 52-सप्ताह का नया हाई लेवल भी है। यह पिछले कारोबारी सत्र के बंद भाव से 8.3 फीसदी की बढ़त दिखाता है।

साल-दर-साल आधार पर, स्टॉक में अब तक 22% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 2024 में 9% की गिरावट आई है। यस बैंक के शेयर वर्तमान में 6.9% बढ़कर ₹23.96 पर कारोबार कर रहे हैं पिछले एक महीने में शेयर में 15% की बढ़ोतरी हुई है।