Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Yes Bank Share में आज अचानक क्या हुआ जो खुलते ही मिनटों में 52-वीक हाई पर पहुंचा; 8 फीसदी की सीधे हुई कमाई!

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 11:49 AM (IST)

    यस बैंक के शेयरों में आज अप्रत्याशित उछाल आया, जो अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 24.30 रुपये पर पहुंच गया। बीएसई पर शेयर 22.43 रुपये पर खुला। पिछले नौ कारोबारी सत्रों में से आठ में तेजी देखी गई, जिससे निवेशकों में उत्साह है। वर्तमान में शेयर 23.96 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जिसमें पिछले एक महीने में 15% की वृद्धि हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यस बैंक के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। 

    नई दिल्ली। यस बैंक के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। बीएसई पर शेयर 22.42 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले लगभग स्थिर 22.43 रुपये पर खुला। हालांकि, ट्रेडिंग वॉल्यूम में 3.17 गुना से ज्यादा की तेजी के साथ यह 24.30 के हाई लेवल को छू गया। यह इसका 52-सप्ताह का नया हाई लेवल भी है। यह पिछले कारोबारी सत्र के बंद भाव से 8.3 फीसदी की बढ़त दिखाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस शेयर का 52-सप्ताह का न्यूनतम स्तर 16.02 रुपये है। पिछली बार शेयर 23.89 रुपये पर कारोबार कर रहा था और इसका बाज़ार पूंजीकरण 74,948.43 करोड़ रुपये है।

    यह भी पढ़ें: LG IPO अलॉटमेंट आज होगा, कैसे करें चेक; GMP में हुआ जबरदस्त उछाल

    नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर शेयर ने कारोबार की शुरुआत 22.45 रुपये पर की, जबकि पिछली बार यह 22.42 रुपये पर बंद हुआ था। बाद में यह 24.30 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।

    निजी क्षेत्र के इस ऋणदाता ने पिछले नौ कारोबारी सत्रों में से आठ में बढ़त दर्ज की है। इस उछाल ने शेयर को मई के बाद से अपने सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। इस सप्ताह अब तक शेयर में 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और 4 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान इसमें 13% से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी।

    साल-दर-साल आधार पर, स्टॉक में अब तक 22% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 2024 में 9% की गिरावट आई है। यस बैंक के शेयर वर्तमान में 6.9% बढ़कर ₹23.96 पर कारोबार कर रहे हैं पिछले एक महीने में शेयर में 15% की बढ़ोतरी हुई है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)