25300 के पार Nifty, Sensex 330 प्वाइंट उछला, सरकारी बैंक और रियल्टी शेयरो में तेजी से मार्केट का जोश हाई

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:51 AM (IST)

    निफ्टी ने 25300 के अहम स्तर को पार कर दिया है और यह इंडेक्स 25260 पर ट्रेड कर रहा है। खास बात है सरकारी बैंक, रियल्टी और ऑयल एंड गैस शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी के टॉप गेनर में एसबीआई, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और ओएनजीसी समेत अन्य शेयर शामिल हैं। वहीं, मेटल इंडेक्स में बिकवाली के चलते टाटा स्टील निफ्टी का टॉप लूजर है। 

    निफ्टी और सेंसेक्स में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बड़ी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 25300 के अहम स्तर को पार कर दिया है और यह इंडेक्स 25260 पर ट्रेड कर रहा है। खास बात है सरकारी बैंक, रियल्टी और ऑयल एंड गैस शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पौने 2 फीसदी तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स करीब 0.76 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.25 फीसदी की तेजी दिखा रहा है।

    निफ्टी के टॉप गेनर में एसबीआई, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और ओएनजीसी समेत अन्य शेयर शामिल हैं। वहीं, मेटल इंडेक्स में बिकवाली के चलते टाटा स्टील निफ्टी का टॉप लूजर है। हालांकि,9 अक्तूबर को टाटा स्टील के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली थी।

    मार्केट में क्यों आई तेजी

    विदेशी निवेशक कर रहे खरीदारी: पिछले कई सेशन से लगातार बिकवाली कर रहे विदेशी संस्थागत निवेशक अब अर्निंग सीजन शुरू होते ही बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, एफआईआई ने गुरुवार को 1308 करोड़ रुपये की खरीदारी की।

    सरकारी बैंक और रियल्टी शेयरों में तेजी: 10 अक्टूबर के सेशन में सरकारी बैंकों, रियल्टी और एनर्जी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और तीनों ही सेक्टोरल इंडेक्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं।

    Q2 अर्निंग में दिख रहा सुधार: भारतीय बाजार में अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और 9 अक्टूबर को आईटी दिग्गज टीसीएस ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए, जिससे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज खुश नजर आए और उन्होंने शेयरों पर टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं। टीसीएस के अलावा अन्य आईटी फर्म और बड़ी कंपनीज इस महीने अपने नतीजे पेश करेंगी, और निवेशकों को बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है।