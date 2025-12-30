आज का शेयर बाजार: कमजोर शुरुआत के संकेत, गिफ्ट निफ्टी में गिरावट; ल्यूपिन-RVNL समेत इन शेयरों पर रखें नजर
आज शेयर बाजार (Share Market Today) लाल निशान में खुल सकता है, गिफ्ट निफ्टी में गिरावट से कमजोर शुरुआत का संकेत है। टेक्निकल एनालिस्ट्स मोमेंटम इंडिकेट ...और पढ़ें
नई दिल्ली। आज शेयर बाजार लाल निशान में खुल सकता है। सुबह साढ़े 7 बजे के आस-पास गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 29 अंक या 0.11 फीसदी गिरकर 25,937 पर है, जो शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोर शुरुआत का संकेत है।
टेक्निकल एनालिस्ट्स कमजोर होते मोमेंटम इंडिकेटर्स पर ध्यान देने को कह रहे हैं, जिससे पता चलता है कि जब तक इंडेक्स फिर से अहम लेवल पर वापस नहीं पहुंच जाता, तब तक मार्केट पर दबाव बना रह सकता है। फिलहाल आज कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।
Lupin - कंपनी ने चीन में हेडक्वार्टर वाली गैन एंड ली फार्मास्युटिकल्स के साथ एक नए, हर दो हफ्ते में दिए जाने वाले GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, बोफांग्लूटाइड के लिए एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट किया है।
RVNL - कंपनी ईस्ट कोस्ट रेलवे से 201.23 करोड़ रुपये के ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के तौर पर उभरी है। इस ऑर्डर में कांटाबांजी में 200 वैगन की क्षमता वाला एक वैगन POH वर्कशॉप स्थापित करना शामिल है।
Bharat Electronics - कंपनी को 12 दिसंबर से 569 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। इनमें रडार, टैंक ओवरहॉल, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फायर कंट्रोल सिस्टम, सिमुलेटर, एंटीना स्टेबिलाइजेशन सिस्टम, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, कंपोनेंट्स, अपग्रेड और स्पेयर पार्ट्स के ऑर्डर शामिल हैं।
Indian Overseas Bank - रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन ओवरसीज बैंक को गुजरात के GIFT सिटी में एक IFSC बैंकिंग यूनिट (IBU) स्थापित करने की अनुमति दी है।
Waaree Energies - कंपनी की सब्सिडियरी, वारी पावर ने गुजरात के सरोधी-वलसाड में अपनी फैक्ट्री में दो सोलर इन्वर्टर लाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई हैं, जिनमें से हर एक की सालाना कैपेसिटी 1.525 GW है, यानी कुल 3.05 GW। इस फैसिलिटी में 29 दिसंबर को काम शुरू हो गया।
Lloyds Engineering Works - बोर्ड ने लॉयड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, मेटालफैब हाईटेक और टेक्नो इंडस्ट्रीज के लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है।
Grasim Industries - बोर्ड ने आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स, एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रोथर्म रिन्यूएबल्स, ABREL EPCCO सर्विसेज, ABREL रिन्यूएबल्स EPC, ABREL EPC, और इनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच एक कम्पोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दे दी है।
Gulf Oil Lubricants India - कंपनी ने गल्फ सिंट्रैक की अपनी नई रेंज लॉन्च की है, जो 100% पूरी तरह से सिंथेटिक प्रीमियम मोटरसाइकिल इंजन ऑयल की रेंज है।
Afcons Infrastructure - कंपनी ने नवी मुंबई के वाहल गांव में शाफ्ट-4 पर सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CIDCO) की हेटावाने वॉटर सप्लाई स्कीम के विस्तार में पहला टनल ब्रेकथ्रू हासिल किया है।
NTPC Green Energy - कंपनी ने NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के 1,255 MW के खावड़ा-I सोलर PV प्रोजेक्ट के 13.98 MW वाले नौवें हिस्से के कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने की घोषणा की है।
ये भी पढ़ें - ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, भारत के NSE का कौन-सा नंबर?
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।