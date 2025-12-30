आज का शेयर बाजार: कमजोर शुरुआत के संकेत, गिफ्ट निफ्टी में गिरावट; ल्यूपिन-RVNL समेत इन शेयरों पर रखें नजर

नई दिल्ली। आज शेयर बाजार लाल निशान में खुल सकता है। सुबह साढ़े 7 बजे के आस-पास गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 29 अंक या 0.11 फीसदी गिरकर 25,937 पर है, जो शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोर शुरुआत का संकेत है।

टेक्निकल एनालिस्ट्स कमजोर होते मोमेंटम इंडिकेटर्स पर ध्यान देने को कह रहे हैं, जिससे पता चलता है कि जब तक इंडेक्स फिर से अहम लेवल पर वापस नहीं पहुंच जाता, तब तक मार्केट पर दबाव बना रह सकता है। फिलहाल आज कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।

Lupin - कंपनी ने चीन में हेडक्वार्टर वाली गैन एंड ली फार्मास्युटिकल्स के साथ एक नए, हर दो हफ्ते में दिए जाने वाले GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, बोफांग्लूटाइड के लिए एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट किया है। RVNL - कंपनी ईस्ट कोस्ट रेलवे से 201.23 करोड़ रुपये के ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के तौर पर उभरी है। इस ऑर्डर में कांटाबांजी में 200 वैगन की क्षमता वाला एक वैगन POH वर्कशॉप स्थापित करना शामिल है।

Bharat Electronics - कंपनी को 12 दिसंबर से 569 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। इनमें रडार, टैंक ओवरहॉल, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फायर कंट्रोल सिस्टम, सिमुलेटर, एंटीना स्टेबिलाइजेशन सिस्टम, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, कंपोनेंट्स, अपग्रेड और स्पेयर पार्ट्स के ऑर्डर शामिल हैं।

Indian Overseas Bank - रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन ओवरसीज बैंक को गुजरात के GIFT सिटी में एक IFSC बैंकिंग यूनिट (IBU) स्थापित करने की अनुमति दी है। Waaree Energies - कंपनी की सब्सिडियरी, वारी पावर ने गुजरात के सरोधी-वलसाड में अपनी फैक्ट्री में दो सोलर इन्वर्टर लाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई हैं, जिनमें से हर एक की सालाना कैपेसिटी 1.525 GW है, यानी कुल 3.05 GW। इस फैसिलिटी में 29 दिसंबर को काम शुरू हो गया।

Lloyds Engineering Works - बोर्ड ने लॉयड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, मेटालफैब हाईटेक और टेक्नो इंडस्ट्रीज के लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। Grasim Industries - बोर्ड ने आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स, एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रोथर्म रिन्यूएबल्स, ABREL EPCCO सर्विसेज, ABREL रिन्यूएबल्स EPC, ABREL EPC, और इनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच एक कम्पोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दे दी है।