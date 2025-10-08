Language
    कॉल सेंटर कंपनी के शेयरों ने काटा गदर, 20% चढ़ा 50 रुपये वाला स्टॉक, खरीदने के लिए दिनभर इंतजार में रहे निवेशक

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:31 PM (IST)

    We Win Limited share के शेयरों ने 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा दिया और 59.64 रुपये पर क्लोज हुए। खास बात है कि इस कंपनी के शेयरों में इतनी बड़ी तेजी 12 जून के बाद आई है। वी विन लिमिटेड के शेयरों ने इस साल जनवरी में 52 वीक हाई लगाया था तब इसकी कीमत 98.90 रुपये तक पहुंच गई थी।

    We Win Limited के शेयर 20 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए।

    नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार 8 अक्तूबर को फिर से ऊपरी स्तरों से फिसलकर गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन 50 रुपये वाले एक शेयर ने निवेशकों को ताबड़तोड़ रिटर्न दिया। दरअसल, वी विन लिमिटेड (We Win Limited share) के शेयर 20 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए। 7 अक्तूबर को इस कंपनी के स्टॉक 49.70 रुपये पर बंद हुए थे और आज 50.99 रुपये पर खुले। इंट्रा डे के दौरान वी विन लिमिटेड के शेयरों ने 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा दिया और 59.64 रुपये पर क्लोज हुए। इस दौरान शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्युम 1 लाख 34 हजार रहा। इस कंपनी के शेयरों में इतनी बड़ी तेजी 12 जून के बाद आई है।

    शेयर का 52 वीक हाई और लो

    वी विन लिमिटेड के शेयरों ने इस साल जनवरी में 52 वीक हाई लगाया था, तब इसकी कीमत 98.90 रुपये तक पहुंच गई थी, जबकि 37.70 रुपये का लो मार्च 2025 में लगाया था। इस बीपीओ कंपनी के शेयर एनएसई पर 15 जून 2022 को लिस्ट हुए थे। इस कंपनी का मार्केट कैप 60 करोड़ रुपये है।

    इस कंपनी के अलावा, 8 अक्तूबर को एनएसई पर Salzer Electronics Limited, Keynote Financial Services Limited, Kalyani Forge Limited और Modi Rubber Limited के शेयरों ने 20-20 फीसदी के अपर सर्किट के साथ बंद हुए।

    वहीं, निफ्टी और सेंसेक्स क्रमशः 62 और 153 प्वाइंट्स गिरकर बंद हुए। निफ्टी50 फिर से 8 अक्तूबर के कारोबारी सत्र में 25200 के स्तर को छूने में नाकाम रहा, और 25192 के स्तर से फिर बिकवाली हावी हो गई। निफ्टी ने 25046 के स्तर पर क्लोजिंग दी है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)