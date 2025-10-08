विजय केडिया ने खरीदे इस कंपनी के शेयर, एक दिन में हुआ 2 करोड़ का मुनाफा, 20% तक उछला भाव
विजय केडिया की फर्म केडिया सिक्योरिटीज ने ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए 7 अक्टूबर को माइनिंग सेक्टर से जुड़े उपकरण बनाने वाली कंपनी इमको एलेकॉन (इंडिया) में लगभग 1 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी। खास बात है कि इस कंपनी के शेयरों में निवेश करके एक दिन में ही उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में आम निवेशकों की नजर हमेशा ऐसे शेयरों पर रहती हैं, जहां बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। इसी कड़ी में विजय केडिया जैसे नामी निवेशक ने एक कंपनी में बड़ा पैसा लगाया है। खास बात है कि 7 अक्टूबर को विजय केडिया (Ace Investor Vijay Kedia) की फर्म ने शेयर खरीदे और आज इस कंपनी के स्टॉक 14 फीसदी तक उछल गए हैं। दरअसल, विजय केडिया की केडिया सिक्योरिटीज ने ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए 7 अक्टूबर को माइनिंग सेक्टर से जुड़े उपकरण बनाने वाली कंपनी इमको एलेकॉन (इंडिया) (Eimco Elecon Share Price) में लगभग 1 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी।
मंगलवार को हुई इस सौदे के बाद इमको एलेकॉन के शेयरों में 5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और 1,917.50 रुपये पर बंद हुआ और 8 अक्तूबर को 13.74 फीसदी की तेजी के साथ 2186 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।
विजय केडिया के सौदे की पूरी डिटेल
विजय केडिया की केडिया सिक्योरिटीज ने इमको एलेकॉन में 1,906.71 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 57,441 इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जिनकी कुल कीमत 10.95 करोड़ रुपये है। खास बात है कि विजय केडिया ने इस कंपनी के शेयरों में निवेश करके एक दिन में करीब 2 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
जैसा कि विजय केडिया की फर्म ने इमको एलेकॉन के 57441 शेयर 1906 रुपये के भाव पर खरीदे और आज शेयरों ने 2248 रुपये का हाई लगाया, ऐसे में प्रति शेयर पर विजय केडिया को 342 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 57441 शेयरों के लिहाज से कुल शेयरों पर हुआ लाभ 19644822 (करीब 2 करोड़ रुपये) रहा।
खास बात है कि इस कंपनी के शेयरों ने पिछले 6 महीनों में 50 फीसदी तक रिटर्न दिया है, जबकि 5 सालों में 575 फीसदी से ज्यादा रिटर्न डिलीवर कर चुके हैं।
क्या है कंपनी का कारोबार
इमको एलेकॉन (इंडिया) लिमिटेड, 1974 में इनकॉरपोरेटेड कंपनी है, जो भूमिगत और खुली खदानों के लिए उपकरणों का निर्माण और मार्केटिंग का बिजनेस करती है। यह कंपनी वल्लभ विद्यानगर, गुजरात में स्थित है।
