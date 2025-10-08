Language
    घड़ी-ज्वैलरी बेचने वाली Titan का शेयर 4% से ज्यादा उछला, कंज्यूमर बिजनेस में 20% और इंटरनेशनल कारोबार में 86% ग्रोथ का असर

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 09:56 AM (IST)

    टाइटन कंपनी के शेयरों (Titan Share Price) में बुधवार को 4.2% की बढ़त देखी गई जो 3559.75 रुपये पर पहुंच गया। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में अपने उपभोक्ता कारोबार में 20% की वृद्धि की घोषणा की है। कंपनी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत प्रदर्शन किया जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में 86% की वृद्धि हुई।

    टाइटन कंपनी के शेयर में है शानदार तेजी

    नई दिल्ली। टाइटन कंपनी का शेयर बुधवार 8 अक्टूबर को बीएसई पर 4.2% की बढ़त के साथ 3,559.75 रुपये पर पहुंच गया। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए अपने कंज्यूमर बिजनेस में साल-दर-साल 20% की वृद्धि की घोषणा की है, जिसका इसके शेयर (Titan Share Price) पर पॉजिटिव असर पड़ता दिख रहा है।

    साथ ही कंपनी ने कंपनी ने घरेलू और इंटरनेशनल दोनों बाजारों में मजबूत प्रदर्शन किया और इस अवधि के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में रेवेन्यू में 86% की जोरदार वृद्धि दर्ज की।

    55 नए स्टोर खोले

    टाइटन ने दूसरी तिमाही में 55 नए स्टोर खोले, जिससे कुल रिटेल स्टोर की संख्या बढ़कर 3,377 हो गई। घरेलू कारोबार में 18% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें ज्वैलरी सेगमेंट 19% की ग्रोथ के साथ पहले नंबर पर रहा।

    घड़ी और आईकेयर सेगमेंट क्रमशः 12% और 9% बढ़े, जबकि इमर्जिंग बिजनेस सेगमेंट ने 37% की मजबूत वृद्धि दर्ज की।

    ज्वैलरी सेगमेंट में, कैरेटलेन ने 30% की वृद्धि दर्ज की, जो तनिष्क, मिया और जोया से आगे रहा, जिनकी ग्रोथ रेट 18% रही।

    34 नए ज्वैलरी स्टोर खोले

    टाइटन ने तिमाही में 34 नए ज्वैलरी स्टोर खोले। तिमाही के दौरान 15 नए घड़ी स्टोर, 5 नए आईवियर स्टोर और 1 नए अंतरराष्ट्रीय स्टोर के साथ अन्य क्षेत्रों में स्टोर का विस्तार जारी रहा। फास्टट्रैक, स्किन, तनेरा और इर्थ जैसे ब्रांड्स वाली इमर्जिंग बिजनेस कैटेगरी ने मजबूत वॉल्यूम वृद्धि दिखाई।

    सुगंध (Fragrances) में साल-दर-साल 48% की वृद्धि हुई। नेटवर्क विस्तार के चलते महिलाओं के बैग की सेल्स 90% बढ़ी। वहीं इर्थ ने दिल्ली और कोलकाता में 2 नए स्टोर खोले, जबकि तानेरा ने इसी अवधि में 2 स्टोर बंद कर दिए।

    अमेरिका और खाड़ी देशों में खूब बढ़ा कारोबार

    तनिष्क की लीडरशिप में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में साल-दर-साल 86% की वृद्धि देखी गई, जो अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बाजारों में मजबूत प्रदर्शन के कारण संभव हुआ। तनिष्क ने इस तिमाही के दौरान अमेरिका के वर्जीनिया में एक नया स्टोर खोला।

    दूसरी तिमाही के अपडेट जारी होने से पहले, घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि उसे टाइटन के कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी स्टोर्स के लिए वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कुल रेवेन्यू में 14% की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)