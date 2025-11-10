Language
    Vodafone Idea Q2 Result: वोडाफोन आइडिया ने Q2 में किया कमाल; घाटा हुआ कम, रेवेन्यू में हुई इतनी बढ़ोतरी

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:52 PM (IST)

    वोडाफोन आइडिया के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। वोडाफोन आइडिया ने दूसरी तिमाही (Vodafone Idea Q2 Result) में 5,524.2 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो पिछली तिमाही से कम है। कंपनी का रेवेन्यू 2.4% बढ़कर 11,195 करोड़ रुपये हो गया। यह सुधार कंपनी के लिए एक सकारात्मक संकेत है, हालांकि अभी भी कई वित्तीय चुनौतियां बनी हुई हैं। वोडाफोन आइडिया को अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने की दिशा में काम करना होगा।

    वोडाफोन आइडिया के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। वोडाफोन आइडिया ने दूसरी तिमाही (Vodafone Idea Q2 Result) में 5,524.2 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो पिछली तिमाही से कम है। कंपनी का रेवेन्यू 2.4% बढ़कर 11,195 करोड़ रुपये हो गया। यह सुधार कंपनी के लिए एक सकारात्मक संकेत है, हालांकि अभी भी कई वित्तीय चुनौतियां बनी हुई हैं। वोडाफोन आइडिया को अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने की दिशा में काम करना होगा। वोडाफोन-आइडिया का 19 तिमाहियों में सबसे कम तिमाही घाटा है।  

    रेवेन्यू तिमाही-दर-तिमाही 1.6% बढ़कर ₹11,194 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में ₹11,022 करोड़ था। EBITDA भी पिछली तिमाही के ₹4,611 करोड़ से 1.6% बढ़कर ₹4,684.5 करोड़ हो गया, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन तिमाही-दर-तिमाही 41.8% से थोड़ा सुधरकर 41.9% हो गया।

    कंपनी का प्रति यूजर्स औसत रेवेन्यू (ARPU) तिमाही के लिए ₹180 रहा, जो एक साल पहले ₹166 था।

    कंपनी के 30 सितंबर 2025 तक कुल 196.7 मिलियन ग्राहक थे, जिनमें से लगभग 65% 4 जी/5 जी ग्राहक थे। तिमाही के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) 17.5 बिलियन रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही के लिए यह 42.0 बिलियन रुपये था। 30 सितंबर 2025 तक, बैंकों से कंपनी का कर्ज 15.3 बिलियन रुपये था, और नकदी और बैंक बैलेंस कुल 30.8 बिलियन रुपये थे।

    वीआई 5 जी सेवाओं को मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था और छह महीनों में, उन सभी 17 प्राथमिकता वाले सर्किलों में विस्तार किया गया जहां वोडाफोन आइडिया के पास 5 जी स्पेक्ट्रम है। ये सर्किल कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 99% योगदान करते हैं। अब तक, 5 जी सेवाएं 29 शहरों में उपलब्ध हैं, ग्राहक की मांग और 5 जी हैंडसेट की पहुंच के आधार पर आगे विस्तार करने की योजना है। 5G की शुरुआत के साथ-साथ, कंपनी ने नए 4G साइट्स जोड़कर और कोर व ट्रांसमिशन नेटवर्क को अपग्रेड करके अपने हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क में निवेश जारी रखा।

    सितंबर 2025 तक 4G जनसंख्या कवरेज बढ़कर 84% से ज़्यादा हो गई, जो मार्च 2024 में लगभग 77% थी। 4G डेटा क्षमता में 38% से ज्यादा का विस्तार हुआ, जिससे इसी अवधि में 4G स्पीड में 17% का सुधार हुआ।

    वोडाफोन आइडिया को उम्मीद है कि जारी निवेश के साथ उसकी 4G जनसंख्या कवरेज लगभग 90% तक पहुँच जाएगी। तिमाही के दौरान, 1,500 से ज़्यादा नए अनूठे 4G टावर जोड़े गए, जिससे कंपनी का बेहतर कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि हुई।

    16 सर्किलों में सब-गीगाहर्ट्ज़ 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर लगभग 3,200 नई साइट्स स्थापित की गईं, साथ ही 1800 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड पर 3,600 से ज़्यादा अतिरिक्त साइट्स भी स्थापित की गईं, जिससे इनडोर कवरेज और नेटवर्क स्पीड में सुधार हुआ। कुल ब्रॉडबैंड साइट्स की संख्या लगभग 527,000 तक पहुंच गई, जिसमें 13,000 से ज़्यादा मैसिव MIMO साइट्स और 12,400 से ज़्यादा छोटे सेल शामिल हैं। 4G/5G ग्राहकों की कुल संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि के 125.9 मिलियन से बढ़कर 127.8 मिलियन हो गई।

    बीएसई पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर ₹0.100 या 1.04% की बढ़त के साथ ₹9.51 पर बंद हुए।

     

