Vodafone Idea के एजीआर बकाया पर अब सुप्रीम कोर्ट से ये कैसा आया अपडेट? सीधे 14 फीसदी चढ़ गए शेयर

नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सोमवार, 3 नवंबर को 14% तक की बढ़ोतरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करने के बाद इसके शेयर जोरदार उछले। अब तक इस पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए थे। अप्रैल 2024 के बाद से यह शेयर की सबसे बड़ी एकदिवसीय बढ़त है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोडाफोन आइडिया ने अतिरिक्त एजीआर बकाया और सभी लंबित बकाया राशि के पुनर्मूल्यांकन, दोनों पर राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार एजीआर बकाया के अतिरिक्त और पुनर्मूल्यांकन, दोनों पर राहत पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है।

27 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में, इस बात पर अनिश्चितता थी कि अदालत का आदेश केवल वोडाफोन आइडिया की लगभग ₹9,500 करोड़ के अतिरिक्त एजीआर बकाया की याचिका पर लागू होगा या लगभग ₹80,000 करोड़ के पूरे लंबित एजीआर बकाया पर भी।