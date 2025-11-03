Vodafone Idea के एजीआर बकाया पर अब सुप्रीम कोर्ट से ये कैसा आया अपडेट? सीधे 14 फीसदी चढ़ गए शेयर
वोडाफोन आइडिया के शेयरों (Vodafone Idea Share Price) में सुप्रीम कोर्ट के एजीआर बकाया पर स्पष्टीकरण के बाद 14% की वृद्धि हुई। कोर्ट ने अतिरिक्त बकाया और पुनर्मूल्यांकन पर राहत के लिए सरकार को विचार करने के लिए स्वतंत्र बताया। इस फैसले से कंपनी के शेयरों में उछाल आया है और अन्य टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सोमवार, 3 नवंबर को 14% तक की बढ़ोतरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करने के बाद इसके शेयर जोरदार उछले। अब तक इस पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए थे। अप्रैल 2024 के बाद से यह शेयर की सबसे बड़ी एकदिवसीय बढ़त है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोडाफोन आइडिया ने अतिरिक्त एजीआर बकाया और सभी लंबित बकाया राशि के पुनर्मूल्यांकन, दोनों पर राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार एजीआर बकाया के अतिरिक्त और पुनर्मूल्यांकन, दोनों पर राहत पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है।
27 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में, इस बात पर अनिश्चितता थी कि अदालत का आदेश केवल वोडाफोन आइडिया की लगभग ₹9,500 करोड़ के अतिरिक्त एजीआर बकाया की याचिका पर लागू होगा या लगभग ₹80,000 करोड़ के पूरे लंबित एजीआर बकाया पर भी।
सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि दूरसंचार कंपनी में केंद्र की हिस्सेदारी जैसे विशिष्ट तथ्यों और 20 करोड़ उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, उसे केंद्र द्वारा इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने और उचित निर्णय लेने में कोई बाधा नहीं दिखती।
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर अब 13.1% बढ़कर ₹9.87 पर कारोबार कर रहे हैं।
वोडाफोन आइडिया के स्पष्टीकरण के बाद, भारती एयरटेल के शेयरों में 1% की वृद्धि हुई है, जबकि भारती हेक्साकॉम के शेयर भी दिन के निचले स्तर से उबरकर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।
इंडस टावर्स के शेयर, जो वोडाफोन आइडिया को कोई राहत मिलने की स्थिति में सबसे अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, स्पष्टीकरण के बाद 5% बढ़ गए हैं।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
