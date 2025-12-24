सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बने इस कंपनी के शेयर, कुछ ही मिनटों में 15% से ज्यादा भागा स्टॉक

Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:03 PM (IST)

    सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बने इस कंपनी के शेयर, कुछ ही घंटों में 15% से ज्यादा भागा स्टॉक

    नई दिल्ली। एक इंजीनियरिंग कंपनी को सोलर प्रोजेक्ट ऑर्डर मिलते ही उसके शेयरों में तूफानी तेजी देखी गई। विक्रान इंजीनियरिंग के शेयर (Vikran Engineering shares) बुधवार, 24 दिसंबर को शुरुआती सेशन में 15.3% तक बढ़कर ₹99.96 प्रति शेयर के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। इस छोटी तेजी ने निवेशकों को कुछ ही घंटों में प्रॉफिट कराया।

    विक्रान इंजीनियरिंग को ₹2,035 करोड़ का EPC ऑर्डर मिला है। यही कारण है कि इसके शेयरों में तूफानी तेजी देखी जा रही है। इस खबर को लिखते समय इसके शेयर 12.86 फीसदी की तेजी के साथ 97.80 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

    महाराष्ट्र में मिला बड़ा ऑर्डर

    3 सितंबर 2025 को शेयर बाजार में लिस्ट हुई विक्रान इंजीनियरिंग को ओनिक्स रिन्यूएबल्स लिमिटेड से महाराष्ट्र राज्य में कई जगहों पर 600 MW AC सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने का वर्क ऑर्डर मिला है।

    यह वर्क ऑर्डर, जिसे 23 दिसंबर, 2025 को स्वीकार किया गया था, प्रोजेक्ट को टर्नकी EPC बेसिस पर पूरा करने के लिए है, जिसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के साथ-साथ सोलर PV मॉड्यूल और इन्वर्टर की सप्लाई भी शामिल है। यह प्रोजेक्ट 12 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा।

    इस डेवलपमेंट पर कमेंट करते हुए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश मार्खेड़कर ने कहा, "यह ऑर्डर विक्रान इंजीनियरिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह हमारे रिन्यूएबल एनर्जी EPC बिजनेस में दिख रही मजबूत गति को दिखाता है। यह जीत हमारे ऑर्डर बुक को मजबूती देती है और हमें लगातार ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में लाती है, क्योंकि हम भरोसेमंद, समय पर और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ज़रिए भारत की स्वच्छ ऊर्जा की महत्वाकांक्षाओं को सपोर्ट करना जारी रखेंगे।”

    क्या करती है विक्रान इंजीनियरिंग?

    Vikran Engineering एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कंपनी है जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर (ट्रांसमिशन लाइन, 765kV तक के सबस्टेशन), वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर (ट्रीटमेंट प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन, हार्वेस्टिंग) और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में स्पेशलाइज्ड है।

    विक्रान इंजीनियरिंग सरकारी और प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक टर्नकी सॉल्यूशन देती है। यह कंपनी हाई-वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन, स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशन और सस्टेनेबल वॉटर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका लक्ष्य एंड-टू-एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है।

