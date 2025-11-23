विजय केडिया के पोर्टफोलियों में ये दो साइबर सिक्योरिटी स्टॉक्स, निवेश कर कमा रहे मल्टीबैगर रिटर्न

नई दिल्ली। अगर आप शेयर बाजार में दिलचस्पी रखते हैं, तो मार्केट दिग्गज विजय केडिया का नाम जरूर सुना होगा। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक केडिया हमेशा अपने विचारों और होल्डिंग्स को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनकी समझ, उनके साहसिक फैसले और समय पर एग्जिट लेने की कला ने उन्हें निवेशकों के बीच एक खास जगह दी है।

इस समय उनके पोर्टफोलियो में करीब 16 स्टॉक्स हैं, जिनकी कुल कीमत 1,260 करोड़ रुपये से ज्यादा है। लेकिन 2026 की तैयारी कर रहे स्मार्ट इन्वेस्टर जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो है उनकी होल्डिंग्स में मौजूद दो ऐसी कंपनियां, जिनकी ROCE सबसे ज्यादा है। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड (Return on Capital Employed), किसी भी बिजनेस की असली क्षमता दिखाता है कि वो पूंजी का कितना प्रभावी इस्तेमाल कर रहा है।

तो चलिए, आसान भाषा में इन दो स्टॉक्स के बारे में समझते हैं… 1. TAC Infosec साल 2016 में शुरू हुई TAC Infosec Ltd एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, जो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी सर्विसेज देती है। कंपनी SaaS मॉडल पर काम करती है और भारत ही नहीं, विदेशों में भी क्लाइंट्स को सर्विस देती है।

इसमें विजय केडिया की कितनी हिस्सेदारी इस स्टॉक में विजय केडिया की 9.6% हिस्सेदारी है। वहीं 3.7% उनके बेटे अंकित विजयर केडिया के पास है। दोनों मिलाकर कुल वैल्यू लगभग ₹116 करोड़ रुपये है। क्यों है इतनी चर्चा? इसका ROCE 44% है। जिसकाइंडस्ट्री मीडियन सिर्फ 20% है। कंपनी लगभग कर्जमुक्त है। इसका सेल्स CAGR 40% है। जो FY20 4 करोड़ रुपये था अब FY25 में 23 करोड़ रुपये है। EBITDA CAGR भी 64% है। वहीं नेट प्रॉफिट CAGR 98% है।

450% का तगड़ा रिटर्न

इसकी लिस्टिंग प्राइस 152 रुपये थी अब नवंबर 2025 में इसका शेयर प्राइस ₹836 रुपये पर है। यानी 450% की तगड़ी रैली देखने को मिली है। यदि इसमें 1 लाख रुपये लगाए होते तो इस हिसाब से यह 5.5 लाख रुपये बन गया होता।

2. TechD साइबर सिक्योरिटी साल 2017 में बनी TechD साइबर सिक्योरिटी (TechDefence Labs Solutions Ltd) भी एक तेजी से बढ़ती साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, जो BFSI, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट समेत कई सेक्टर्स को सर्विस देती है। इसमें केडिया की हिस्सेदारी 5.3% है जिसकी कुल वैल्यू लगभग ₹29 करोड़ (लिस्टिंग के समय) है। कंपनी क्यों है खास? कंपनी का ROCE 82% है जो इंडस्ट्री मीडियन सिर्फ 15% है। ये कंपनी भी लगभग कर्जमुक्त है। इसका सेल्स CAGR करीब 119% है जो FY21 ₹1.3 करोड़ के मुकाबले FY25 में 29.8 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। कंपनी ने FY25 में पहली बार ₹8.4 करोड़ का प्रॉफिट हासिल किया है।