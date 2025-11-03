JP Associates को खरीदने वाली कंपनी के शेयरों में तेजी, वेदांता पर देशी-विदेशी ब्रोकरेज हाउस ने दिए बड़े टारगेट
Q2 रिजल्ट के बाद वेदांता लिमिटेड के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। दरअसल ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने शेयरों पर टारगेट प्राइस बढ़ाकर 580 रुपये कर दिया है, और कंपनी के एल्युमीनियम, बिजली और जिंक कारोबार में विस्तार और डीमर्जर प्लान पर अपनी राय जाहिर की है।
नई दिल्ली। दिवालिया कंपनी जय प्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने वाली माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयरों (Vedanta Shares) में 3 अक्तूबर को तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल, अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल की कंपनी के शेयरों में यह बढ़त तिमाही नतीजों के बाद आई है। हालांकि, कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 59 फीसदी गिरकर 1798 करोड़ रहा है। लेकिन, ब्रोकरेज हाउस ने वेदांता के शेयरों (Vedanta Share Target Price) पर बाय रेटिंग दी है। Q2 में कंपनी का कुल रेवेन्यू ₹39,868 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष ₹37,634 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.93% अधिक है। वहीं, EBITDA साल-दर-साल 12 प्रतिशत बढ़कर 11,612 करोड़ रुपये हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन बढ़कर 28.6 प्रतिशत हो गया।
31 अक्तूबर, शुक्रवार को वेदांता लिमिटेड के शेयर करीब पौने 2 फीसदी की गिरावट के साथ 493 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे, जबकि 3 नवंबर को बढ़त के साथ 502 रुपये पर खुले और 509.70 रुपये का हाई लगा दिया।
वेदांता पर बुलिश ब्रोकरेज फर्म CLSA
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने वेदांता लिमिटेड के शेयर पर 580 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखी है। सीएलएसए ने कहा है कि कंपनी का वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही का EBITDA उम्मीदों के अनुरूप रहा है और वित्त वर्ष 26 में 6 अरब डॉलर से अधिक का EBITDA मिलने का अनुमान है।
ब्रोकरेज ने वेदांता के एल्युमीनियम, बिजली और जिंक कारोबार में विस्तार और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर भी अपनी राय जाहिर की है। इसके अलावास कंपनी की डीमर्जर योजना के वित्त वर्ष 26 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद जताई है।
मोतीलाल ओसवाल का टारगेट प्राइस
वहीं, घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि वेदांता के दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, जिसकी मुख्य वजह एल्युमीनियम कारोबार का बेहतर प्रदर्शन रहा, इसलिए ब्रोकरेज फर्म ने ₹550 के टारगेट के साथ शेयर पर ‘न्यूट्रल’ रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के राजस्व, EBITDA और PAT अनुमानों में क्रमशः 4%, 2% और 4% की वृद्धि की।
