JP Associates को खरीदने वाली कंपनी को 44 फीसदी का हुआ भारी नुकसान, इस बार कितना डिविडेंड देगी कंपनी

नई दिल्ली। जेपी एसोसिएट्स को खरीदने वाली कंपनी वेदांता (Vedanta results today) को इस वित्तीय वर्ष में 44% का घाटा हुआ है। हालांकि, कंपनी अपने (What is the dividend of Vedanta) शेयरधारकों को 16 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देगी। घाटे का कारण परिचालन लागत में वृद्धि और बाजार प्रतिस्पर्धा है। कंपनी भविष्य में लागत कम करने और बाजार में स्थिति मजबूत करने की योजना बना रही है।