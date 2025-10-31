JP Associates को खरीदने वाली कंपनी को 44 फीसदी का हुआ भारी नुकसान, इस बार कितना डिविडेंड देगी कंपनी
जेपी एसोसिएट्स को खरीदने वाली कंपनी वेदांता (Vedanta results today) को इस वित्तीय वर्ष में 44% का घाटा हुआ है। हालांकि, कंपनी अपने (What is the dividend of Vedanta) शेयरधारकों को 16 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देगी। घाटे का कारण परिचालन लागत में वृद्धि और बाजार प्रतिस्पर्धा है। कंपनी भविष्य में लागत कम करने और बाजार में स्थिति मजबूत करने की योजना बना रही है।
वेदांता का रेवेन्यू 5.4% बढ़कर 39,868 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 37,824 करोड़ रुपये था। एबिटा 14.9% बढ़कर 11,397 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 9,918 करोड़ रुपये था। मार्जिन 26.2% से घटकर 28.6% हो गया। वही नेट प्रॉफिट 44% घटकर 1,798 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 3,185 करोड़ रुपये था।
