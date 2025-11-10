Trent Share Price Target: ट्रेंट के शेयर धड़ाम, टाटा समूह का स्टॉक रिजल्ट के बाद 7 फीसदी से ज्यादा गिरा

नई दिल्ली। कंपनी ने हाल ही में सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के परिणामों की घोषणा की है। आज के (Trent Share Price) कारोबार में शेयर 7.42% गिरकर 4,284 रुपए पर आ गया। ट्रेंट के प्राथमिक ग्राहक प्रस्तावों में वेस्टसाइड, जो भारत की अग्रणी फैशन रिटेल स्टोर सीरीज में से एक है, जूडिओ और स्टार शामिल हैं, जो प्रतिस्पर्धी खाद्य, किराना और दैनिक जरूरतों के क्षेत्र में काम करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार, 7 नवंबर को, कंपनी ने समीक्षाधीन तिमाही के लिए अपने समेकित राजस्व में 16% की वृद्धि दर्ज की, जो ₹5,107 करोड़ रहा, जबकि परिचालन लाभ (EBITDA) 14% बढ़कर ₹575 करोड़ हो गया। कर-पश्चात लाभ (PAT) 11% बढ़कर ₹373 करोड़ रहा। उसके समेकित राजस्व में ट्रेंट हाइपरमार्केट व्यवसाय का राजस्व शामिल नहीं है।

स्टार व्यवसाय में 77 स्टोर शामिल हैं, जिनमें वर्ष की पहली छमाही के दौरान तीन नए स्टोर और चार नए स्टोर बंद करना शामिल है। कंपनी ने आगे कहा, "हम अपने ग्राहकों की सुविधा और विशिष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तकनीकी मोर्चे सहित कई कदम उठा रहे हैं।"



प्रमुख विश्लेषक क्या कहते हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के कमजोर तिमाही प्रदर्शन के बाद ज्यादातर विश्लेषक सतर्क हैं। उदाहरण के लिए, सिटी ने (Trent Share Price Target) कहा कि समग्र उपभोग रुझान कमजोर बने रहने, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कैनिबलाइजेशन और टियर-2 व टियर-3 बाज़ारों में आक्रामक विस्तार के साथ, ट्रेंट की विकास दर में और कमी आने की संभावना है।

गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि दूसरी तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष 9% की परिचालन EBIT वृद्धि उम्मीद से कम रही, क्योंकि बेमौसम बारिश के कारण बिक्री प्रभावित हुई तथा जीएसटी दर में कटौती के बाद उपभोक्ताओं ने बड़ी खरीदारी को प्राथमिकता दी।

गोल्डमैन सैक्स ने आगे कहा कि कंपनी के ऑटोमेशन निवेश, कमजोर लाइक-फॉर-लाइक (एलएफएल) वृद्धि के बावजूद, लाभप्रदता पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित करने में मदद कर रहे हैं, हालाँकि मार्जिन लाभ चौथी तिमाही तक आधार में समाहित हो जाने की संभावना है। वित्तीय सेवा फर्म ने अपने आय अनुमानों में लगभग 6% की कटौती की है।