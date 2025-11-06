अदाणी की इस कंपनी के शेयरों में आएगी तूफानी तेजी, मॉर्गन स्टेनली ने बढ़ाया टारगेट प्राइस; देखकर आ जाएगा लालच!

नई दिल्ली। Adani Power Shares: शेयर बाजार में पावर सेक्टर की कंपनियों पर ब्रोकरेज फर्म फिदा हैं। आने वाले समय में पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ने वाली है। इस सेक्टर में कई बड़े दिग्गज हैं। टाटा से लेकर अदाणी तक। इनकीं कंपनियां एक से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने Adani Power को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। फर्म ने कंपनी के शेयरों को बॉय की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। आज यानी 6 नवंबर को अदाणी पावर का शेयर NSE पर -3.31 % गिरकर 153.15 पर बंद हुआ।

मॉर्गन स्टेनली द्वारा अदाणी पावर के शेयर का प्राइस टारगेट ₹163.60 से बढ़ाकर ₹185 करने कर दिया है। इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस के अनुसार, बेहतर कमाई की संभावना, तेज़ PPA कन्वर्जन, और अनुशासित कैपिटल एग्जीक्यूशन अपग्रेड के मुख्य कारण हैं। मॉर्गन स्टेनली ने क्यों बढ़ाया Adani Power का टारगेट प्राइस ब्रोकरेज ने अपना ओवरवेट रुख बनाए रखा है और टारगेट प्राइस का मतलब है कि मौजूदा लेवल से इसमें लगभग 17% की बढ़ोतरी हो सकती है। इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि FY25-FY33 के बीच अदाणी पावर का EBITDA सालाना 20% बढ़ सकता है, जिसमें ज्यादा प्लांट यूटिलाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टेड प्रोजेक्ट्स के मजबूत मिक्स का योगदान होगा।

मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "कोयला भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का एक मुख्य ड्राइवर बना रहना चाहिए और शाम की पीक डिमांड को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। अडाणी पावर भारत की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर (IPP) और दूसरी सबसे बड़ी थर्मल डेवलपर (NTPC के बाद) है, जिसकी कोयला कैपेसिटी और जेनरेशन दोनों में 8 परसेंट मार्केट शेयर है। हमें उम्मीद है कि अडानी पावर थर्मल कैपेसिटी एडिशन से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों में से एक होगी, और FY32 तक इसका मार्केट शेयर 41.9GW पोर्टफोलियो (FY25 के मुकाबले 2.5 गुना) के साथ 15 परसेंट तक पहुंच जाएगा। कंपनी ने ज्यादातर रेगुलेटरी मुद्दों का भी अनुकूल समाधान देखा है।"