    'F&O ट्रेडिंग पर रोक नहीं लगा सकते', फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण; कह दी बड़ी बात

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:33 PM (IST)

    Nirmala Sitharaman on futures and options: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार रुकावटों को दूर करने के लिए है और निवेशकों को जोखिमों को समझना चाहिए। सेबी चीफ ने भी वीकली F&O एक्सपायरी को अचानक बंद करने से इनकार किया था। 

    नई दिल्ली। Nirmala Sitharaman on futures and options: फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेंडिंग को लेकर मचे हालिया विवाद को लेकर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। F&O की वीकली एक्सपायरी को लेकर सबके अलग-अलग मत थे। वहीं, इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 नवंबर को कहा कि सरकार "फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग (Futures and options trading) पर रोक लगाने के लिए यहां नहीं है"।

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में 12वें SBI बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव 2025 में कहा, "सरकार यहां रुकावटों को दूर करने और उन पर काम करने के लिए है। जुड़े हुए जोखिमों को समझना निवेशकों की जिम्मेदारी है। इस साल की शुरुआत में न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सरकार वीकली एक्सपायरी के जरिए कैश मार्केट वॉल्यूम को बढ़ाना चाहती है और सट्टेबाजी को कम करना चाहती है।

    रुकावटों को हटाना और उन पर काम करना हमारा रोल- सीतारमण

    सीतारमण का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत में F&O ट्रेडिंग के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे ने पिछले हफ्ते साफ किया था कि रेगुलेटर अचानक से वीकली F&O एक्सपायरी खत्म नहीं कर सकता।

    सीतारमण ने आगे कहा कि सरकार का रोल "रुकावटों को हटाना और उन पर काम करना" है। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि इन्वेस्टर्स की यह जिम्मेदारी है कि वे इसमें शामिल रिस्क को समझें।

    सेबी चीफ ने F&O एक्सपायरी को लेकर दिया था बयान

    पिछले महीने, SEBI प्रमुख तुहिन कांता पांडे ने कहा था, "हम सिर्फ वीकली F&O एक्सपायरी को बंद नहीं कर सकते, कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह (वीकली F&O एक्सपायरी) बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट में एक प्रॉब्लम रही है, जिसे SEBI ने हाईलाइट किया है।"

    तुहिन कांता पांडे ने आगे कहा था कि यह देखने की जरूरत है कि छोटे या कम समझदार मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए इर्रेशनल एक्सुबरेंस कंट्रोल में रहे। हम वीकली ऑप्शंस मार्केट को ऐसे ही कैसे बंद कर सकते हैं? SEBI वीकली ऑप्शंस के मुद्दे पर और डेटा एनालिसिस करेगा।

    देश को वर्ल्ड-क्लास बैंकों की जरूरत- वित्त मंत्री

    सीतारमण ने 6 नवंबर को कहा कि देश को बड़े और वर्ल्ड-क्लास बैंकों की जरूरत है, और इस बारे में रिजर्व बैंक और लेंडर्स के साथ बातचीत चल रही है। 12वें SBI बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने लेंडर्स से इंडस्ट्री को क्रेडिट फ्लो को गहरा और चौड़ा करने के लिए कहा, और भरोसा जताया कि GST रेट में कटौती से बढ़ी डिमांड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू करेगी।

    वित्त मंत्री ने कहा कि "सरकार इस पर ध्यान दे रही है और काम पहले ही शुरू हो चुका है। हम RBI के साथ चर्चा कर रहे हैं। हम बैंकों के साथ चर्चा कर रहे हैं।"

    प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया के तहत, सरकार ने जनवरी 2019 में IDBI बैंक में अपनी 51% कंट्रोलिंग हिस्सेदारी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) को बेच दी थी।

