5, 20, 50, 100 रुपये वाले इन पांच शेयर में दिखी तूफानी तेजी, लगा 20 फीसदी का अपर सर्किट
एनएसई पर सूचीबद्ध पांच स्टॉक में मजबूत खरीदारी के (Stocks Under rs 100) कारण 20% का अपर सर्किट (20 percent Upper Circuit ) लगा। इन शेयरों का मूल्य 100 रुपये से कम है। यह तेजी कंपनियों की वित्तीय घोषणाओं, प्रमोटर हिस्सेदारी में वृद्धि, या बाजार की भावना से जुड़ी है। इन शेयरों में पासुपत एक्रिलॉन, यूरोटेक्स इंडस्ट्री, एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स, जिम लेबोरेटरीज और शाह मेटाकॉर्प शामिल हैं।
नई दिल्ली। हम आपको NSE पर लिस्टेड उन पांच स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने मजबूत खरीदारी दबाव के कारण 20% अपर सर्किट हिट किया है। इन सभी 5 शेयरों का प्राइस 100 से कम है। इसमें कोई 5 रुपये से कम, 20 रुपये से कम तो कोई 50 से भी कम में है। आज सभी स्टॉक्स ने अपने पिछले बंद भाव से 20% की तेजी दिखाई और अपर सर्किट लिमिट पर पहुंच गए।
किस वजह से दिखी तेजी
ऐसी तेजी अक्सर कंपनी की वित्तीय घोषणाओं, प्रमोटर स्टेक बढ़ोतरी, सेक्टरल रिकवरी या सामान्य बाजार सेंटिमेंट से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, Shah Metacorp में पिछले महीनों में प्रमोटर स्टेक बढ़ने से समान सर्किट देखे गए हैं। इसी तरह ZIM Laboratories में रेगुलेटरी अप्रूवल से पहले भी 20% सर्किट लगा था। अन्य स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़ोतरी और सेक्टर ट्रेंड्स (जैसे टेक्सटाइल या फाइनेंशियल) मुख्य कारण शामिल हैं।
|शेयर का नाम
|CMP
|अपर सर्किट
|pasuptac share price
|50
|20%
|Eurotex Industries And Exports
|16.75
|20%
|HB Stockholdings
|93.69
|20%
|ZIM Laboratories share price
|82.7
|20%
|shah metacorp share price
|4.64
|20%
प्रत्येक स्टॉक का ऐतिहासिक परफॉर्मेंस
1. Pasupat Acrylon
Pasupat Acrylon Ltd, जो एक्रिलिक फाइबर और CPP फिल्म्स का निर्माता है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ में 1.30% की गिरावट देखने को मिली है। ROE 8.74% रहा, जो औसत से कम है। आज भले इसमें अपर सर्किट लगा हो लेकिन शेयर प्राइस में अक्टूबर 2025 में 43-45 रुपये के दायरे में उतार-चढ़ाव देखा गया, जिसमें 6 महीनों में 14.63% की गिरावट आई है।
लॉन्ग-टर्म में, 2021-2025 के बीच नेट प्रॉफिट 43.05 करोड़ से घटकर 13.19 करोड़ हो गया, लेकिन हालिया क्वार्टर में 11.27 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया
2. यूरोटेक्स इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट
माइक्रोकैप यूरोटेक्स इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट कंपनी कॉटन यार्न और रियल एस्टेट में सक्रिय है। इसका पिछले 5 साल में ROE औसतन 70-168% रहा, लेकिन 2023 में इसमें 81.50% की गिरावट रही। शेयर प्राइस अक्टूबर 2025 में 13-16 रुपये के बीच रही, जिसमें 9 वर्षों में अक्टूबर महीने में 15.12% की अधिकतम तेजी 2016 में देखी गई थी। Q1 2025-26 में इसका नेट प्रॉफिट 21.62% बढ़कर 0.87 करोड़ हुआ है। होने से हाई रिस्क-रिवार्ड वाली रही।
3.HB Stockholdings
HB स्टॉकहोल्डिंग एक NBFC है, जो सिक्योरिटीज में निवेश करती है। इसका ऐतिहासिक परफॉर्मेंस स्थिर लेकिन सीमित ग्रोथ वाला रहा। पिछले 5 वर्षों में सेल्स ग्रोथ 4.68% रही, ROE 9.37% के साथ कमजोर है। शेयर प्राइस अक्टूबर 2025 में 80-90 रुपये के दायरे में रही, 52-वीक हाई 151 और लो 70 रुपये है। Q1 2025-26 में नेट प्रॉफिट 15.66% बढ़कर 7.46 करोड़ रहा है। इसने 3 साल में 20.04% रिटर्न दिया है।
4. ZIM Laboratories
ZIM Laboratories फार्मा ड्रग डिलीवरी सॉल्यूशंस में विशेषज्ञ है। इसका ऐतिहासिक परफॉर्मेंस ग्रोथ-ओरिएंटेड लेकिन वोलेटाइल रहा। पिछले 5 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ 6.42% रही है। शेयर प्राइस अक्टूबर 2025 में 68-70 रुपये पर रही, 52-वीक हाई 128 और लो 67 रुपये है। इसने 3 साल में 59.20% रिटर्न दिया है।
5. Shah Metacorp
Shah Metacorp जिसका पुराना नाम गाइसकोल अलॉय जो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका ऐतिहासिक परफॉर्मेंस मजबूत प्रॉफिट ग्रोथ वाला रहा। पिछले 5 वर्षों में प्रॉफिट 22.1% CAGR बढ़ा है। शेयर प्राइस अक्टूबर 2025 में 4-4.2 रुपये पर रही, 52-वीक हाई 5.4 और लो 2.8 रुपये है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
