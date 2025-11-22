मोतीलाल ओसवाल ने चुने बेहतरीन कमाई वाले ये 5 मोमेंटम शेयर, पिछले 12 महीनों से बने हैं बेस्ट परफॉर्मर!

नई दिल्ली। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के क्वांट टीम के हेड नील झा ने अपनी लोकप्रिय दो-साप्ताहिक मोमेंटम वॉचलिस्ट की नई लिस्ट जारी की है। यह लिस्ट 24 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक के लिए है और इसमें वे 5 शेयर शामिल हैं जिनमें फिलहाल सबसे मजबूत प्राइस मोमेंटम दिख रहा है।

मोमेंटम निवेश रणनीति का आधार यह है कि जो स्टॉक्स पिछले 3-12 महीनों में लगातार अच्छा प्रदर्शन (Best Performing Stock) कर रहे हैं, वे आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर महीनों में भी बाजार अच्छा रिटर्न देने की संभावना रखते हैं।