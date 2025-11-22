Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोतीलाल ओसवाल ने चुने बेहतरीन कमाई वाले ये 5 मोमेंटम शेयर, पिछले 12 महीनों से बने हैं बेस्ट परफॉर्मर!

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:14 PM (IST)

    मोतीलाल ओसवाल के नील झा ने 24 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के लिए अपनी मोमेंटम वॉचलिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारती एयरटेल, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं। इन शेयरों में मजबूत प्राइस मोमेंटम देखा गया है और मोतीलाल ओसवाल ने इन पर 'खरीदें' की सिफारिश की है। मोमेंटम रणनीति में जोखिम भी शामिल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के क्वांट टीम के हेड नील झा ने अपनी लोकप्रिय दो-साप्ताहिक मोमेंटम वॉचलिस्ट की नई लिस्ट जारी की है। यह लिस्ट 24 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक के लिए है और इसमें वे 5 शेयर शामिल हैं जिनमें फिलहाल सबसे मजबूत प्राइस मोमेंटम दिख रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोमेंटम निवेश रणनीति का आधार यह है कि जो स्टॉक्स पिछले 3-12 महीनों में लगातार अच्छा प्रदर्शन (Best Performing Stock) कर रहे हैं, वे आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर महीनों में भी बाजार अच्छा रिटर्न देने की संभावना रखते हैं।

    नील झा की यह क्वांट मॉडल आधारित लिस्ट नेट मोमेंटम स्कोर के साथ-साथ मजबूत फंडामेंटल्स और मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट्स की “खरीदें” रेटिंग को भी ध्यान में रखती है।

    24 नवंबर- 5 दिसंबर 2025 के लिए टॉप 5 बुलिश मोमेंटम स्टॉक्स

    1. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
    2. भारती एयरटेल
    3. केनरा बैंक
    4. इंडियन बैंक
    5. पंजाब नेशनल बैंक

    ये सभी स्टॉक्स मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च कवरेज में हैं और इन पर अभी भी “खरीदें” की सिफारिश बरकरार है। बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंकों का दबदबा और टेलिकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल का नाम इस बार की लिस्ट में खास तौर पर चर्चा का विषय है।

    मोमेंटम रणनीति छोटे-मध्यम अवधि में शानदार रिटर्न दे सकती है, लेकिन यह जोखिम भरी भी होती है। बाजार में अचानक उलटफेर या तेज उतार-चढ़ाव के समय ट्रेंड रिवर्सल का रिस्क रहता है।

     

    यह भी पढ़ें: मॉर्गन स्टेनली और मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी में खरीदी बड़ी हिस्सेदारी; अब सोमवार को करा सकते हैं मोटी कमाई?

     

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US