मॉर्गन स्टेनली और मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी में खरीदी बड़ी हिस्सेदारी; अब सोमवार को करा सकते हैं मोटी कमाई?

नई दिल्ली। मॉर्गन स्टेनली ने शुक्रवार को ब्लॉक डील के जरिए शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स के 10.34 करोड़ रुपये मूल्य के 40,000 शेयर खरीदे। ये शेयर उसकी सहयोगी कंपनी मॉर्गन स्टेनली आईएफएससी फंड के ज़रिए 2,585.10 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे गए, जो गुरुवार के बंद भाव से 1% कम है। ब्लॉक डील में, प्रमोटर अमित महेंद्र सांघवी और लक्ष्मण सांघवी ने कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच दी। अमित महेंद्र सांघवी ने जहाँ 1 लाख शेयर बेचे, वहीं लक्ष्मण सांघवी ने 50,000 इक्विटी शेयर बेचे। इस खबर का असर सोमवार को शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है।

मॉर्गन स्टेनली के अलावा मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने भी शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में महत्वपूर्ण निवेश किया है। मोतीलाल ओसवाल ने ₹12.93 करोड़ रुपये के 50,000 शेयर खरीदे। शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर अब इस डील के बाद सोमवार को इसके शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी। पिछले एक साल में कंपनी ने 147 फीसदी का रिटर्न दिया है। दूसरी तिमाही में में इसने ₹51 करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष 134% वृद्धि) का लाभ दर्ज किया। और इसका रेवेन्यू ₹259 करोड़ रहा।

हाल के ब्लॉक डील्स में संस्थागत निवेशकों ने हिस्सेदारी खरीदी है जबकि प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। प्रमोटरों से संस्थागत निवेशकों के पास शेयरों का यह स्थानांतरण कंपनी के स्वामित्व ढांचे में बदलाव का संकेत हो सकता है।