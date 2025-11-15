Language
    मॉर्गन स्टेनली और मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी में खरीदी बड़ी हिस्सेदारी; अब सोमवार को करा सकते हैं मोटी कमाई?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:27 PM (IST)

    मॉर्गन स्टेनली ने ब्लॉक डील के ज़रिये शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स के 40,000 शेयर खरीदे। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने भी कंपनी में निवेश किया। वहीं, प्रमोटरों अमित महेंद्र सांघवी और लक्ष्मण सांघवी ने अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची। पिछले एक साल में कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। अब देखना यह है कि इस बदलाव का कंपनी के भविष्य पर क्या असर होता है।

    नई दिल्ली। मॉर्गन स्टेनली ने शुक्रवार को ब्लॉक डील के जरिए शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स के 10.34 करोड़ रुपये मूल्य के 40,000 शेयर खरीदे। ये शेयर उसकी सहयोगी कंपनी मॉर्गन स्टेनली आईएफएससी फंड के ज़रिए 2,585.10 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे गए, जो गुरुवार के बंद भाव से 1% कम है। ब्लॉक डील में, प्रमोटर अमित महेंद्र सांघवी और लक्ष्मण सांघवी ने कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच दी। अमित महेंद्र सांघवी ने जहाँ 1 लाख शेयर बेचे, वहीं लक्ष्मण सांघवी ने 50,000 इक्विटी शेयर बेचे। इस खबर का असर सोमवार को शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है।

    मॉर्गन स्टेनली के अलावा मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने भी शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में महत्वपूर्ण निवेश किया है। मोतीलाल ओसवाल ने ₹12.93 करोड़ रुपये के 50,000 शेयर खरीदे।

    शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर

    अब इस डील के बाद सोमवार को इसके शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी। पिछले एक साल में कंपनी ने 147 फीसदी का रिटर्न दिया है। दूसरी तिमाही में में इसने ₹51 करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष 134% वृद्धि) का लाभ दर्ज किया। और इसका रेवेन्यू  ₹259 करोड़ रहा।  

    हाल के ब्लॉक डील्स में संस्थागत निवेशकों ने हिस्सेदारी खरीदी है जबकि प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। प्रमोटरों से संस्थागत निवेशकों के पास शेयरों का यह स्थानांतरण कंपनी के स्वामित्व ढांचे में बदलाव का संकेत हो सकता है।

    निवेशक/विक्रेता एक्शन शेयर की संख्या प्रति शेयर मूल्य कुल मूल्य
    मॉर्गन स्टेनली खरीदा 40,000 ₹2,585.10 ₹10.34 crore
    मोतीलाल ओसवाल खरीदा 50,000 ₹2,585.10 ₹12.93 crore
    अमित महेंद्र संघवी (प्रमोटर)
    		बेचा 100,000 ₹2,585.10 ₹25.85 crore
    लक्ष्मण संघवी (प्रमोटर) बेचा 50,000 ₹2,585.10 ₹12.93 crore

    मॉर्गन स्टेनली द्वारा ₹10.34 करोड़ मूल्य के शेयरों का अधिग्रहण और मोतीलाल ओसवाल द्वारा ₹12.93 करोड़ मूल्य के शेयरों की खरीद कंपनी की संभावनाओं में विश्वास का संकेत देती है। साथ ही, प्रमोटरों अमित महेंद्र संघवी और लक्ष्मण संघवी द्वारा शेयरों की बिक्री को शेयर के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए मुनाफावसूली के रूप में देखा जा सकता है।

    निवेशक और बाजार विश्लेषक शैली इंजीनियरिंग के भविष्य के प्रदर्शन और शेयरधारिता पैटर्न में इस बदलाव के बाद व्यावसायिक रणनीति में होने वाले किसी भी संभावित बदलाव पर कड़ी नजर रखना चाहेंगे।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

