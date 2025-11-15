अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने कर दी बड़ी घोषणा, RInfra और RPower के 2500 कर्मचारियों को मिलेगा ESOPs

नई दिल्ली। अनिल अंबानी की रिलायंस समूह ने गुरुवार को अपनी दो कंपनियों रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर में अपने पहले कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOPs) की घोषणा की। रिलायंस समूह ने एक बयान में कहा कि इस पहल में दोनों कंपनियों के 2,500 कर्मचारी शामिल होंगे।



रिलायंस समूह ने एक बयान में कहा, "यह पहल समूह के इस दृढ़ विश्वास को दर्शाती है कि इसके कर्मचारी इसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं और विकास, परिवर्तन और सतत मूल्य सृजन की यात्रा में विश्वसनीय भागीदार हैं।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2024 में ही मिल गई थी यह मंजूरी कंपनी कर्मचारी स्टॉक विकल्प प्रदान करने के लिए 3 नवंबर, 2024 को शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई थी। समूह ने कहा कि अधिकांश कर्मचारी अपनी निष्ठा और कंपनी के कायाकल्प की यात्रा में योगदान के सम्मान में 10 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर अपने विकल्पों का प्रयोग करने के हकदार होंगे। बयान के अनुसार, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के संयुक्त निवेशक आधार में 50 लाख से अधिक शेयर धारक हैं।



रिलायंस समूह 28,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है और लाखों ग्राहकों/उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है। इसके पास 1,07,123 करोड़ रुपये की संपत्ति और 40,856 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति है।