10 से 21 नवंबर तक ये शेयर कराएंगे मोटी कमाई, मोतीलाल ओसवाल ने बता दिए 5 तगड़े स्टॉक्स के नाम; बनेंगे रॉकेट!

नई दिल्ली। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने जागरण बिजनेस के साथ "एक्सक्लूसिव मोमेंटम स्टॉक्स (Momentum Stocks) की लिस्ट शेयर की है। फर्म ने इस लिस्ट में ऐसे स्टॉक्स को ही जगह दी हैं जो निवेशकों की मोटी कमाई करा सकते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें पिछले कई दिनों या महीनों से तेजी जारी है और आगे कुछ समय तक इनमें तेजी जारी रह सकती है। ऐसे स्टॉक्स को ही मोमेंटम स्टॉक्स कहा जाता है। Momentum Stocks लिस्ट में 3 से 12 महीने की अवधि में शेयरों का रिटर्न देखा जाता और फिर उन्हें इस लिस्ट में जगह दी जाती है, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हो।



जागरण बिजनेस के साथ Motilal Oswal ने जो टॉप 5 बुलिश स्टॉक्स की लिस्ट शेयर की है उनमें 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक तेजी देखने को मिल सकती है।

10 से 21 नवंबर के बीच भागेंगे ये 5 शेयर सभी स्टॉक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) की कवरेज का हिस्सा हैं, MOFSL के एनालिस्ट्स ने इन्हें बाय रेटिंग दी है, और ये मजबूत फंडामेंटल्स पर आधारित हैं, जो प्राइस मोमेंटम और अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ दोनों के साथ तालमेल बिठाते हैं।