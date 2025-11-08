10 से 21 नवंबर तक ये शेयर कराएंगे मोटी कमाई, मोतीलाल ओसवाल ने बता दिए 5 तगड़े स्टॉक्स के नाम; बनेंगे रॉकेट!

Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:05 AM (IST)

    मोतीलाल ओसवाल ने 10 नवंबर से 15 नवंबर 2025 के लिए मोमेंटम वॉचलिस्ट (Momentum Watchlist) में 5 ऐसे शेयरों को शामिल किया है जिनमें तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal ने जागरण बिजनेस के साथ "एक्सक्लूसिव मोमेंटम स्टॉक्स लिस्ट शेयर की है। आइए जानते हैं कि इसमें किन स्टॉक्स को जगह दी गई है।

    नई दिल्ली। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने जागरण बिजनेस के साथ "एक्सक्लूसिव मोमेंटम स्टॉक्स (Momentum Stocks) की लिस्ट शेयर की है। फर्म ने इस लिस्ट में ऐसे स्टॉक्स को ही जगह दी हैं जो निवेशकों की मोटी कमाई करा सकते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें  पिछले कई दिनों या महीनों से तेजी जारी है और आगे कुछ समय तक इनमें तेजी जारी रह सकती है। ऐसे स्टॉक्स को ही मोमेंटम स्टॉक्स कहा जाता है। Momentum Stocks लिस्ट में 3 से 12 महीने की अवधि में शेयरों का रिटर्न देखा जाता और फिर उन्हें इस लिस्ट में जगह दी जाती है, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हो। 

    जागरण बिजनेस के साथ Motilal Oswal ने जो टॉप 5 बुलिश स्टॉक्स की लिस्ट शेयर की है उनमें 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक तेजी देखने को मिल सकती है।

    10 से 21 नवंबर के बीच भागेंगे ये 5 शेयर

    सभी स्टॉक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) की कवरेज का हिस्सा हैं, MOFSL के एनालिस्ट्स ने इन्हें बाय रेटिंग दी है, और ये मजबूत फंडामेंटल्स पर आधारित हैं, जो प्राइस मोमेंटम और अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ दोनों के साथ तालमेल बिठाते हैं।

    1. पॉलीकैब इंडिया (Polycab India)
    2. इंडियन बैंक (Indian Bank)
    3. कमिंस इंडिया (Cummins India)
    4. एयू स्मॉल फाइनेंस ( AU Small Finance)
    5. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ( SBI Life Insurance)


    मोमेंटम फैक्टर, जो इस अप्रोच का एक मुख्य ड्राइवर है, स्टॉक की कीमत की ताकत को खास लुक-बैक पीरियड, जो आमतौर पर 3 से 12 महीने का होता है, में उसके रिटर्न को मापकर बताता है। सबसे ज्यादा मोमेंटम वाले स्टॉक, यानी जो लगातार ऊपर की ओर प्राइस ट्रेंड दिखाते हैं, वे अपने साथियों से बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर सेंटीमेंट, मार्केट डायनामिक्स और बिहेवियरल बायस इन मूवमेंट को मजबूत करते हैं।

    शुक्रवार 7 नवंबर 2025 को Polycab India के शेयर -0.61% गिरकर 7543.05 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। वहीं, इंडियन बैंक के शेयर 0.94 % चढ़कर 873.95 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। कमिंस इंडिया के शेयर शुक्रवार को -0.54% गिरकर 4294.05 रुपये के स्तर पर बंद हुए।  एयू स्मॉल फाइनेंस +3.12% बढ़कर 908.50 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे और SBI Life Insurance के शेयर शुक्रवार 7 नवंबर को 1.68 % बढ़कर 2,003.90 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी सलाह एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण न्यू मीडिया निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में जोखिम होता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

