Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले हफ्ते इन 5 शेयरों ने निवेशकों को किया मालामाल, सिर्फ 5 दिन में दिया 53% तक रिटर्न

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:04 AM (IST)

    पिछले हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद, कुछ शेयरों (Stocks To Buy) ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया। टीसीआई फाइनेंस ने 53.32% का रिटर्न दिया, जबक ...और पढ़ें

    Hero Image

    इन 5 शेयरों ने दिया 53 फीसदी तक रिटर्न

    नई दिल्ली। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट आई। BSE सेंसेक्स इंडेक्स 338.3 अंक या 0.39 प्रतिशत गिरकर 84,929.36 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी50 इंडेक्स 80.55 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 25,966.40 पर बंद हुआ। मगर कुछ शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को मालामाल कर दिया। यहां हम आपको पिछले हफ्ते के टॉप 5 शेयरों की जानकारी देंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीसीआई फाइनेंस (TCI Finance Share Price)

    बीते हफ्ते टीसीआई फाइनेंस का शेयर 11.46 रुपये से 17.57 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 53.32 फीसदी रिटर्न मिला। इसका मतलब है कि इस शेयर ने पिछले हफ्ते निवेशकों का पैसा डेढ़ गुना से अधिक कर दिया।

    टीवी विजन (TV Vision Share Price)

    लिस्ट में दूसरे नंबर पर है टीवी विजन का शेयर, जो 7.95 रुपये से 11.50 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 44.65 फीसदी रिटर्न मिला। शुक्रवार को ये 0.60 रुपये या 4.96 फीसदी की गिरावट के साथ 11.50 रुपये पर बंद हुआ।

    महामाया लाइफसाइंस (Mahamaya Lifescience Share Price)

    तीसरे नंबर पर है महामाया लाइफसाइंस का शेयर, जो 138 रुपये से 196 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 42.05 फीसदी रिटर्न मिला। शुक्रवार को ये 5.25 रुपये या 2.61 फीसदी की गिरावट के साथ 196 रुपये पर बंद हुआ।

    पीएमसी फिनकॉर्प (PMC Fincorp Share Price)

    पीएमसी फिनकॉर्प का शेयर पिछले हफ्ते 1.50 रुपये से उछलकर 2.10 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 40 फीसदी रिटर्न मिला। शुक्रवार को ये 0.05 रुपये या 2.44 फीसदी की गिरावट के साथ 2.10 रुपये पर बंद हुआ।

    मीशो (Meesho Share Price)

    मीशो का शेयर पिछले हफ्ते 165.20 रुपये से उछलकर 224.50 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 35.90 फीसदी रिटर्न मिला। शुक्रवार को ये 11 रुपये या 4.67 फीसदी की गिरावट के साथ 225.50 रुपये पर बंद हुआ।

    ये भी पढ़ें - अगले हफ्ते खुलने वाले हैं 11 IPO, पैसा रखें तैयार; चेक करें किसका GMP सबसे ज्यादा

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US