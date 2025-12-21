पिछले हफ्ते इन 5 शेयरों ने निवेशकों को किया मालामाल, सिर्फ 5 दिन में दिया 53% तक रिटर्न

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में गिरावट आई। BSE सेंसेक्स इंडेक्स 338.3 अंक या 0.39 प्रतिशत गिरकर 84,929.36 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी50 इंडेक्स 80.55 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 25,966.40 पर बंद हुआ। मगर कुछ शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को मालामाल कर दिया। यहां हम आपको पिछले हफ्ते के टॉप 5 शेयरों की जानकारी देंगे।

टीसीआई फाइनेंस (TCI Finance Share Price) बीते हफ्ते टीसीआई फाइनेंस का शेयर 11.46 रुपये से 17.57 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 53.32 फीसदी रिटर्न मिला। इसका मतलब है कि इस शेयर ने पिछले हफ्ते निवेशकों का पैसा डेढ़ गुना से अधिक कर दिया।

टीवी विजन (TV Vision Share Price) लिस्ट में दूसरे नंबर पर है टीवी विजन का शेयर, जो 7.95 रुपये से 11.50 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 44.65 फीसदी रिटर्न मिला। शुक्रवार को ये 0.60 रुपये या 4.96 फीसदी की गिरावट के साथ 11.50 रुपये पर बंद हुआ।

महामाया लाइफसाइंस (Mahamaya Lifescience Share Price) तीसरे नंबर पर है महामाया लाइफसाइंस का शेयर, जो 138 रुपये से 196 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 42.05 फीसदी रिटर्न मिला। शुक्रवार को ये 5.25 रुपये या 2.61 फीसदी की गिरावट के साथ 196 रुपये पर बंद हुआ।

पीएमसी फिनकॉर्प (PMC Fincorp Share Price) पीएमसी फिनकॉर्प का शेयर पिछले हफ्ते 1.50 रुपये से उछलकर 2.10 रुपये पर पहुंच गया। इससे निवेशकों को 40 फीसदी रिटर्न मिला। शुक्रवार को ये 0.05 रुपये या 2.44 फीसदी की गिरावट के साथ 2.10 रुपये पर बंद हुआ।