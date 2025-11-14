Tenneco Clean Air IPO GMP: 85 रुपये से आज आखिरी दिन कहां पहुंचा GMP, गिरा या बढ़ा; हर शेयर पर कितनी होगी कमाई? 

नई दिल्ली। टेनेको क्लीन एयर इंडिया के IPO में पैसा लगाने का आज 14 नवंबर को आखिरी मौका है। गुरुवार को शुरुआती कुछ घंटों में ही मेनबोर्ड ऑफर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्रिप्शन के दूसरे दिन, गुरुवार को आईपीओ 2.93 गुना बुक हुआ। टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (Tenneco Clean Air IPO GMP) पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन फिर भी यह इश्यू प्राइस की तुलना में प्रति शेयर लगभग 19% की लिस्टिंग बढ़त दिख रही है।

इससे पहले, मेनबोर्ड ऑफर के लिए जीएमपी शुक्रवार, 7 नवंबर से 30% तक गिर गया था। तब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 87 रुपये था, लेकिन 12 नवंबर को आईपीओ खुलने पर इसमें बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें मामूली गिरावट आई है।

आज सार्वजनिक निर्गम के लिए बोली प्रक्रिया समाप्त हो रही है, इसलिए यहां टेनेको क्लीन एयर के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के बारे में सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं। टेनेको क्लीन एयर इंडिया IPO GMP आज टेनेको क्लीन एयर इंडिया के आईपीओ का जीएमपी 14 नवंबर को सुबह 76 रुपये पर था। यह 473 रुपये प्रति शेयर के संभावित लिस्टिंग प्राइस को दिखाता है, जो आईपीओ मूल्य बैंड की अपर बैंड की तुलना में 19.14% का प्रीमियम है। इसका मतलब है कि नॉन-लिस्टेड शेयर निजी बाजार में 473 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

आईपीओ के लिए हाई जीएमपी 7 नवंबर को 87 रुपये दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम 55 रुपये था।

बता दें GMP आधिकारिक डेटा नहीं है और यह अटकलों पर आधारित है। GMP डेटा InvestorGain से प्राप्त किया गया है। टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ की जरूरी बातें टेनेको क्लीन एयर इंडिया का आईपीओ 3,600 करोड़ रुपये का बुक-बिल्डिंग इश्यू है। इसमें पूरी तरह से 9.07 करोड़ शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) शामिल है। आईपीओ के लिए मूल्य बैंड 378 रुपये और 397 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। आईपीओ में भाग लेने के लिए, खुदरा निवेशकों को 37 शेयरों के एक लॉट के लिए बोली लगानी होगी, जिसके लिए 14,689 रुपये का निवेश आवश्यक है। छोटे गैर-संस्थागत निवेशकों को 14 लॉट के लिए बोली लगानी होगी, जिससे 2,05,646 रुपये का निवेश होगा। बड़े गैर-संस्थागत निवेशक न्यूनतम 69 लॉट के लिए बोली लगाकर आईपीओ में भाग ले सकते हैं। इससे 10,13,541 रुपये का निवेश होगा।

जेएम फाइनेंशियल बुक-रनिंग लीड मैनेजर है और एमयूएफजी इनटाइम इंडिया इस इश्यू का रजिस्ट्रार है। टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ अलॉटमेंट कब होगा टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ शेयर अलॉटमें की स्थिति 17 नवंबर को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। जिन निवेशकों ने आईपीओ के लिए आवेदन किया है, वे बीएसई, एनएसई और एमयूएफजी इंटाइम इंडिया की वेबसाइटों पर अपने शेयर आवंटन की स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। टेनेको क्लीन एयर इंडिया की कब होगी लिस्टिंग कंपनी के शेयरों को 19 नवंबर को बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। कंपनी 18 नवंबर को सफल बोलीदाताओं के डीमैट खातों में शेयर स्थानांतरित करेगी और गैर-आवंटियों को रिफंड भी उसी दिन दिया जाएगा।

टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ: आय का उपयोग कंपनी को आईपीओ से कोई आय प्राप्त नहीं होगी क्योंकि यह पूरी तरह बिक्री हेतु प्रस्ताव है। टेनेको क्लीन एयर इंडिया के बारे में टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड, अमेरिका की टेनेको इंक की एक सब्सिडियरी कंपनी है और घरेलू और निर्यात दोनों के लिए हाई टेक्नोलॉजी वाले ऑटोमोटिव कंपोनेंट, विशेष रूप से क्लीन एयर (आफ्टर ट्रीटमेंट/एग्जॉस्ट) सिस्टम्स, पावरट्रेन सॉल्यूशंस और एडवांस्ड राइड टेक्नोलॉजीज (जैसे सस्पेंशन सिस्टम्स) बनाने में महारत रखती है।