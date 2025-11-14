Pine labs IPO Listing ने कर दिए सभी आईपीओ फेल, निवेशकों की भर गई पैसों से झोली; कितना मिला फायदा?

ग्रे मार्केट में प्रदर्शन खराब होने के बावजूद इस आईपीओ निवेशकों की छप्परफाड़ कमाई कराई है। ये आईपीओ शानदार लिस्टिंग के साथ शेयर बाजार में अपनी एंट्री ले चुका है। इसके जीएमपी को देखकर निवेशकों को इससे खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस आईपीओ ने अपने बेहतरीन लिस्टिंग (Pine Lab Share Price) से सभी को चौका दिया है।

सबसे पहले जानते हैं कि इससे निवेशकों को कितना मुनाफा मिला। Pine Lab Share Price: कितने पर हुई लिस्टिंग? इस आईपीओ ने निवेशकों को अपनी लिस्टिंग से खुश कर दिया। ये 21 रुपये प्रति शेयर के मुनाफे पर लिस्ट हुआ। इस आईपीओ से निवेशकों 9.50 फीसदी मुनाफा मिला। एनएसई पर ये आईपीओ 242 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है। इस आईपीओ का इश्यू प्राइस 221 रुपये प्रति शेयर रहा।

बीएसई पर ये 242 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है।

सब्सक्रिप्शन आखिरी दिन हुआ पूरा ग्रे मार्केट में इसका प्रदर्शन देखते हुए निवेशक इस आईपीओ पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यहीं कारण है कि इसका रिटेल सब्सक्रिप्शन आखिरी दिन (11 नवंबर 2025) को पूरा हुआ। अब जानते हैं पाइन लैब्स आईपीओ को कितना सब्सक्रिप्शन मिला?



कितना मिला सब्सक्रिप्शन? निवेशक सब्सक्रिप्शन रिटेल निवेशक 1.22 नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक 0.3 क्वालिफाइड निवेशक 4 कुल 2.46 शुरुआती दिनों में कम सब्सक्रिप्शन होने का कारण यही है कि इसने ग्रे मार्केट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। लिस्टिंग से पहले भी ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी 5.5 रुपये प्रति शेयर चल रहा है। इससे 2.49 फीसदी मुनाफा मिलने की उम्मीद है। Pine labs IPO के बारे में बेसिक डिटेल्स कितना है प्राइस बैंड? इस आईपीओ का प्राइस बैंड 210 से 221 रुपये था।