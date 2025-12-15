Language
    SHANTI Bill: न्यूक्लियर बिल के बीच टाटा पावर का बड़ा बयान, क्या कंपनी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर करेगी निवेश?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:10 PM (IST)

    टाटा पावर कंपनी कानूनी बदलावों के बाद 20-50 मेगावाट क्षमता वाले छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एमएमआर) परियोजनाओं पर विचार करेगी। कंपनी ने भविष्य की परमाणु यो ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। टाटा पावर के सीईओ और प्रबंध निदेशक (MD) प्रवीर सिन्हा ने कहा है कि कंपनी निजी कंपनियों के परमाणु क्षेत्र में प्रवेश के लिए जरूरी कानूनी संशोधनों के बाद 20-50 मेगावाट क्षमता वाले छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एमएमआर) परियोजनाओं की स्थापना पर विचार करेगी। सिन्हा ने पीटीआई के साथ एक बातचीत में कहा कि कंपनी ने भविष्य की परमाणु योजनाओं के लिए संभावित स्थानों की खोज शुरू कर दी है। 

    सरकार ने सोमवार को 'भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग तथा उन्नयन विधेयक, 2025' (SHANTI) पेश किया। इसका मकसद भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र के कानूनों में व्यापक सुधार करना, इसे निजी भागीदारी के लिए खोलना और नई देयता प्रणाली स्थापित करना है।

    प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया। सिन्हा ने कहा कि देश में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बहुत अवसर हैं। ''जब विधेयक का अंतिम मसौदा सामने आएगा, तब हम देख पाएंगे कि अवसर क्या हैं, लेकिन हम 20-50 मेगावाट के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर ध्यान दे रहे हैं।''

    इस क्षेत्र पर अपने विचार साझा करते हुए सिन्हा ने कहा कि नए संयंत्र के आने में समय लगेगा। उन्होंने कहा, "सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं, स्थल संबंधी मुद्दे हैं यानी यह देखना होगा कि ऐसे संयंत्र कहां स्थापित किए जा सकते हैं, ईंधन संबंधी मुद्दे हैं। इसलिए इसमें समय लगेगा, लेकिन अंततः हमारे पास परमाणु संयंत्र होंगे।"

    टाटा पावर शेयर प्राइस

    टाटा पावर शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है। इसके शेयर की कीमत अभी 382 रुपये है। इसके शेयर ने निवेशकों को 5 साल में 402.30% का रिटर्न दिया है।

