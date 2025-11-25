Tata Motors PV Share Price एक साल के निचले स्तर पर पहुंचा; डीमर्जर का असर कब तक, टाटा सिएरा के बाद आएगी तेजी?

नई दिल्ली। टाटा समूह की TMCV, की लिस्टिंग के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) के शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई है। टाटा मोटर्स दो अलग-अलग यूनिट्स, यानी पीवी और सीवी बिजनेस में बंट गया है। हालांकि, इस हफ्ते TMPV के शेयर की कीमत में भारी बिकवाली का दबाव देखा गया, क्योंकि ब्रोकरेज फर्मों ने इस शेयर की रेटिंग कम कर दी है। भारत में नई पीढ़ी की टाटा सिएरा के लॉन्च के कारण भी TMPV पर नजर बनी हुई है। क्या आपको TMPV का शेयर खरीदना चाहिए, और इसका नया टारगेट प्राइस क्या होगा?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टाटा मोटर्स पैसेंजर वाहन शेयर प्राइस आज TMPV के शेयर की कीमत NSE पर 1.59 % की गिरावट के साथ 352.60 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। जिसका मार्केट कैप 1,29,847.75 करोड़ रुपये पर था। शेयर इसके साथ ही, शेयर अपने एक साल के निचले स्तर 352 रुपये पर पहुंच गया।

टाटा सिएरा हुआ लॉन्च 25 नवंबर को, TMPV ने नई पीढ़ी की SUV, टाटा सिएरा, को दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू किया। सिएरा का नया संस्करण 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल इंजन से लैस है जो 158 बीएचपी और 255 एनएम उत्पन्न करता है। इसके अलावा, कार प्रेमी सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ भी खरीद सकते हैं जो 105 बीएचपी और 145 एनएम उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, साथ ही इसमें छह-स्पीड MT या सात-स्पीड DCT का विकल्प भी उपलब्ध है।

यह कार छह कलर, चार वेरिएंट और तीन इंजन विकल्पों में है। नई सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर प्राइस रेटिंग क्यों घटा रही? जेएम फाइनेंशियल के विश्लेषकों ने 1:1 डिमर्जर के बाद भी जारी चुनौतियों के कारण TMPV की रेटिंग घटाकर 'कम' कर दी है। जेएम के विश्लेषकों का मानना है कि तीसरी तिमाही में आईसीई की लाभप्रदता धीमी रहने की उम्मीद है, लेकिन सिएरा के लॉन्च, प्राइस ब, बेहतर मिश्रण और लागत में कमी की पहल के साथ चौथी तिमाही में इसमें सुधार होना चाहिए। इसलिए, उन्होंने कहा, "हम रिड्यूस रेटिंग और ₹365 के एसओटीपी-आधारित (जेएलआर 7.5x ईवी/ईबीआईटी और स्टैंडअलोन 10x ईवी/ईबीआईटीडीए पर) टीपी के साथ कवरेज शुरू करते हैं।"