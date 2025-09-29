Tata Motors Demarger से एक दिन पहले मूडीज ने घटाया टाटा मोटर्स का आउटलुक, क्या शेयर पर दिखेगा असर?

मूडीज रेटिंग्स ने टाटा मोटर्स (Tata Motors Demarger) के आउटलुक को सकारात्मक से नकारात्मक कर दिया है क्योंकि जगुआर लैंड रोवर पर साइबर हमले से उत्पादन ठप हो गया है। रेटिंग एजेंसी ने Ba1 कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को बरकरार रखा है। जेएलआर में साइबर घटना के कारण परिचालन बाधित है जिससे EBITDA में गिरावट आएगी। उत्पादन में रुकावट के बावजूद जेएलआर आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को भुगतान कर रहा है।

मूडीज रेटिंग्स ने सोमवार को टाटा मोटर्स (Tata Motors Demarger) के आउटलुक को पॉजिटिव से कम करके निकारात्मक कर दिया। यह रेटिंग उसकी ब्रिटिश यूनिट जगुआर लैंड रोवर पर साइबर हमले के बाद आई है, जिसके कारण उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है।

रेटिंग एजेंसी ने मुंबई स्थित इस प्रमुख ऑटो कंपनी की Ba1 कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग (CFR) को बरकरार रखा है। मूडीज रेटिंग्स की सहायक उपाध्यक्ष एवं विश्लेषक श्वेता पटोदिया ने कहा, "दृष्टिकोण का सकारात्मक से नकारात्मक होना हमारे इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि ऋण संकेतकों में पूर्ण सुधार आने में कई महीने लगेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि जेएलआर में हुई साइबर घटना ईएसजी ढांचे के भीतर सामाजिक जोखिम संबंधी विचारों के अंतर्गत ग्राहक संबंध जोखिम को उजागर करती है, और रेटिंग कार्रवाई का प्रमुख चालक है। मूडीज रेटिंग्स ने कहा कि कंपनी के कॉमर्शियल वाहन व्यवसाय के डिमर्जर के बाद, जो 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा, जेएलआर अपने समेकित EBITDA में 90 प्रतिशत से अधिक का योगदान देगा, जो उनके क्रेडिट प्रोफाइल के अभिसरण को रेखांकित करता है।

साइबर घटना के बाद, जेएलआर का परिचालन पिछले चार हफ्तों से बाधित है, जिससे उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है और यह कम से कम 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कंपनी ने कहा कि उत्पादन फिर से शुरू होने के बाद भी, परिचालन सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं।

कंपनी के मुताबिक "हमारा अनुमान है कि जेएलआर के उत्पादन ठप होने से 31 मार्च, 2026 (वित्त वर्ष 25-26) को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में टीएमएल का समेकित EBITDA लगभग 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह जाएगा, जो हमारे पिछले अनुमान लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है। इसके अतिरिक्त, उच्च कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप इस वित्तीय वर्ष में परिचालन से नकदी प्रवाह नकारात्मक रहेगा।"

कंपनी ने कहा कि इस रुकावट के बावजूद, जेएलआर को आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान और कर्मचारियों के वेतन जैसे मौजूदा दायित्वों के कारण लगभग 500 मिलियन GBP (675 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का साप्ताहिक कैश फ्लो हो रहा है। हालांकि, आने वाले हफ़्तों में आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान में कमी आने के साथ नकदी की यह कमी कम होने की संभावना है। इसके अलावा, मूडीज ने कहा कि मौजूदा इन्वेंट्री (लगभग 25,000 वाहनों का अनुमान) से बिक्री फिर से शुरू होने से निकट भविष्य में कार्यशील पूंजी के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, अगर उत्पादन लंबे समय तक स्थगित रहता है या सामान्य परिचालन में वापसी में देरी होती है, तो आय और नकदी प्रवाह पर प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है।

मूडीज ने कहा कि नकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए, अगले 12-18 महीनों में सुधार की संभावना नहीं है। साथ ही, यह भी कहा कि अगर जेएलआर का दृष्टिकोण स्थिर किया जाता है, तो दृष्टिकोण को संशोधित कर स्थिर किया जा सकता है।