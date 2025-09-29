टाटा ग्रुप की इस कंपनी को मिला GST अपीलेट ट्रिब्यूनल की डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने का ठेका

टाटा कम्युनिकेशंस (Tata Communications Share Price) को केंद्र सरकार से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) के लिए डिजिटल सिस्टम बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी इंटरनेट नेटवर्क क्लाउड सेवाएं और डेटा सुरक्षा जैसे आधुनिक तकनीकी समाधान उपलब्ध कराएगी। इससे ट्रिब्यूनल के कामकाज में तेजी पारदर्शिता और दक्षता आएगी।

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप (Tata Group) के टाटा कम्युनिकेशंस (Tata Communication Share Price) ने सोमवार को केंद्र सरकार से एक अहम प्रोजेक्ट पाया है। कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की सभी पीठों के लिए एक आधुनिक डिजिटल सिस्टम तैयार करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट में इंटरनेट नेटवर्क, क्लाउड सेवाएं, डेटा सुरक्षा और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे ट्रिब्यूनल का पूरा कामकाज तेज, सुरक्षित और निर्बाध तरीके से चल सके। इस प्रोजेक्ट के तहत टाटा कम्युनिकेशंस ये 5 अत्याधुनिक तकनीकी समाधान उपलब्ध कराएगी जिसमें 1. लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) और वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) 2. एसडी-डब्ल्यूएएन (SD-WAN) 3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा 4. क्लाउड स्टोरेज 5. एडवांस डेटा सिक्योरिटी सिस्टम जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करता है? जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एक विशेष न्यायिक संस्था है, जो जीएसटी से जुड़े विवादों और मामलों का निपटारा करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि देशभर के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी बेंच मौजूद हैं।

डिजिटल सिस्टम से होने वाले फायदे इससे ट्रिब्यूनल के मामलों का निपटारा अधिक तेज़ी से होगा। पारदर्शिता और दक्षता में बढ़ोतरी होगी। वहीं चैटबॉट्स और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे आधुनिक टूल्स का इस्तेमाल होगा। साथ ही डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और सभी बेंच तक डिजिटल पहुंच आसान होगी। इसके साथ टैक्सपेयर्स और अन्य हितधारकों के लिए प्रक्रिया अधिक सहज होगी।

कंपनी का बयान टाटा कम्युनिकेशंस के वरिष्ठ अधिकारी सुमीत वालिया ने कहा कि GSTAT के लिए यह डिजिटल सिस्टम तैयार करना कंपनी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि यह पहल न केवल टैक्सपेयर्स के काम को सरल बनाएगी, बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूत करेगी और देश के तकनीकी विकास में अहम योगदान देगी। शेयर मार्केट में स्थिति टाटा कम्युनिकेशंस शेयर 29 सितंबर ₹1625.0 पर बंद हुआ। इसमें ₹1613.7 के पिछले बंद भाव की तुलना में आज 0.70% की तेजी देखने को मिली है। इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹2175.0 और न्यूनतम स्तर ₹1291.0 है।