    TCS ने सैकड़ों कर्मचारियों को दी गुड न्यूज, 3 महीने से रुकी हायरिंग कंफर्म की; 5 महीने से रुका इंक्रीमेंट भी शुरू

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:22 PM (IST)

    TCS hiring pay update टीसीएस ने 650 कर्मचारियों की जॉइनिंग कन्फर्म कर दी है। ये वही उम्मीदवार हैं जिनकी जॉइनिंग पिछले करीब तीन महीने से (TCS Resumes Hiring After 3 Month Freeze) डिले हो रही थी। कंपनी ने इन उम्मीदवारों को प्री-जॉइनिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए कह दिया है। वहीं कंपनी ने 5 महीने की देरी से सैलरी इंक्रीमेंट की भी घोषणा कर दी है।

    TCS ने सैकड़ों कर्मचारियों को दी गुड न्यूज, 3 महीने से रुकी हायरिंग कंफर्म की।

    नई दिल्ली| देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने 650 कर्मचारियों की जॉइनिंग कन्फर्म कर दी है। ये वही उम्मीदवार हैं, जिनकी जॉइनिंग पिछले करीब तीन महीने से (TCS Resumes Hiring After 3 Month Freeze) डिले हो रही थी। कंपनी ने इन उम्मीदवारों को प्री-जॉइनिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए कह दिया है।

    मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि TCS ने कुछ उम्मीदवारों को अक्टूबर की जॉइनिंग डेट भी मिल गई है। हालांकि, जॉइनिंग तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी, जब तक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता।

    इसे लेकर TCS के एक प्रवक्ता ने कहा है कि,

    "हमने जिन्हें भी ऑफर दिए हैं, उन्हें पूरा सम्मान देंगे। फ्रेसर्स हों या फिर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, हम उन्हें टीम में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे हैं।"

    TCS की नई पॉलिसी ने बढ़ाई चिंता

    लेट जॉइनिंग ने उम्मीदवारों और इंडस्ट्री दोनों में चिंता पैदा की थी। TCS ने हाल ही में नई बेंच पॉलिसी भी लागू की है। इसके तहत कर्मचारियों को सालाना अधिकतम 35 दिन बिना प्रोजेक्ट अलॉटमेंट के बिताने की अनुमति है, जबकि हर कर्मचारी से 225 बिल्ड बिजनेस-डे पूरे करने की उम्मीद है। ये बदलाव लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री और कर्नाटक लेबर डिपार्टमेंट की निगरानी में हैं। कंपनी का कुल हेडकाउंट जून 2025 तक 6,13,069 रहा।

    सैलरी इंक्रीमेंट में पांच महीने की देरी

    TCS ने इस महीने अपने कर्मचारियों के लिए सालाना सैलरी इंक्रीमेंट (Salary Hikes Begin for Majority of Employees) भी शुरू किया। ज्यादातर कर्मचारियों को 4.5% से 7% तक की बढ़ोतरी मिली है। यह वित्तीय वर्ष मार्च 2025 तक लागू होगी। इस रिविजन का असर फ्रेसर लेवल से लेकर ग्रेड C3A तक के जूनियर और मिड-लेवल स्टाफ पर होगा। सीनियर लेवल के कर्मचारी (C3B, C4, C5) इस राउंड में शामिल नहीं हैं। बढ़ोतरी का लाभ सितंबर की सैलरी में मिलेगा, पिछली सैलरी में नहीं।

    दावा- 80% कर्मचारी कवर होंगे

    एक रिपोर्ट के मुताबिक, CHRO मिलिंद लकड़ और CHRO सुदीप कुन्नुमल ने आंतरिक ईमेल में कहा है कि,

    "हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेड C3A और इसके समकक्ष सभी पात्र कर्मचारियों के लिए 1 सितंबर 2025 से सैलरी रिविजन प्रभावी होगा। यह हमारे 80% कर्मचारियों को कवर करेगा।"

    TCS की यह पहल लेट जॉइनिंग और सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर आई अनिश्चितता को खत्म करने में मदद करेगी और नई जॉइनिंग के लिए स्पष्ट संदेश देती है।