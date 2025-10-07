TATA Capital IPO दूसरे दिन 75% भरा, लेकिन GMP हुआ इतना कम; आखिरी दिन बुधवार को पैसा लगाएं या नहीं

टाटा कैपिटल के IPO को दूसरे दिन (Tata Capital IPO Subscription) 75% बोलियां प्राप्त हुईं। कंपनी को 333436996 शेयरों के मुकाबले 249633260 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। संस्थागत निवेशकों को 86% अभिदान मिला जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए 76% बोलियां आईं। खुदरा निवेशकों की श्रेणी को 67% अभिदान प्राप्त हुआ। क्या अब आखिरी (Tata Capital IPO Review) दिन बुधवार 8 अक्टूबर को पैसा लगाएं या नहीं।

नई दिल्ली। टाटा कैपिटल IPO को मंगलवार को शेयर बिक्री के दूसरे दिन 75 फीसदी बोलियां मिलीं। NSE के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी के 33,34,36,996 शेयरों के मुकाबले 24,96,33,260 शेयरों के लिए बोलियां मिली। निवेशक श्रेणी में, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) को 86 फीसदी अभिदान प्राप्त हुआ, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए 76 फीसदी बोलियां मिलीं। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की श्रेणी को 67 फीसदी अभिदान मिला।

Tata Capital IPO GMP अब कहां पहुंचा टाटा कैपिटल के GMP ंमें पहले दिन के मुकाबले गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि की यह 5 अक्टूबर की गिरावट से थोड़ा कम है। आज इसका GMP 5.5 रुपये पर है। जबकि लिस्टिंग 1.69% की बढ़त के साथ ₹331.5 पर होने का अनुमान है।

कब है IPO में पैसा लगाने का आखिरी दिन टाटा कैपिटल ने शुक्रवार को 68 घरेलू और वैश्विक संस्थागत निवेशकों से 4,642 करोड़ रुपये जुटाए। कंपनी के 15,512 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निर्गम के लिए आवेदन बुधवार तक दिये जा सकते हैं। मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का मूल्यांकन मूल्य सीमा के ऊपरी स्तर पर लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपये बैठता है। कुल 47.58 करोड़ शेयरों वाले इस आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में 21 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और 26.58 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है।