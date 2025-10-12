Tata Capital IPO पर पैसा लगाने वालों में डर! GMP में जोरदार गिरावट; सोमवार को लिस्टिंग पर कमाई होगी या नहीं?
Tata Capital IPO 13 अक्टूबर, 2025 को लिस्ट होगा। IPO को 1.96 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। खुदरा निवेशकों ने 1.10 गुना और क्यूआईबी ने 3.42 गुना सब्सक्रिप्शन किया। सोमवार को लिस्टिंग के पहले इसके जीएमपी में गिरावट आई है। ऐसे में इसमें जिन रिटेल निवेशकों ने पैसा लगाया है उनमें डर का माहौल है। निवेशकों (Tata Capital IPO Share Price Prediction) को प्रति शेयर कितना नुकसान हो सकता है। चलिए जानते हैं।
नई दिल्ली। टाटा कैपिटल के 15,512 करोड़ रुपये के IPO के लिस्टिंग पर सब की निगाहें टिकी हुई हैं। टाटा कैपिटल IPO की सोमवार, 13 अक्टूबर को लिस्टिंग हैं। अंतिम दिन, आईपीओ को 1.96 गुना सब्सक्रिप्शन मिला और उपलब्ध 33.34 करोड़ शेयरों में से 65.19 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। निवेशक श्रेणियों में, खुदरा निवेशकों ने 1.10 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) ने 1.98 गुना और योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) ने 3.42 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।
एनबीएफसी टाटा कैपिटल ने 310-326 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया, जिसके ऊपरी स्तर पर कंपनी का वैल्युएशन लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपये है।
टाटा कैपिटल आईपीओ लिस्टिंग मूल्य भविष्यवाणी
रविवार, 12 अक्टूबर 2025 तक, टाटा कैपिटल आईपीओ का GMP (Tata Capital IPO Share Price Prediction) भारतीय शेयर बाजार में संभावित फ्लैट लिस्टिंग दिखा रहा है। ऐसे में इसमें जिन रिटेल निवेशकों ने पैसा लगाया है उनमें डर का माहौल है। रविवार को मिले आईपीओ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक निर्गम का ऊपरी मूल्य बैंड 326 रुपये है और शेयरों के 0% प्रीमियम पर लिस्ट होने की उम्मीद है।
टाटा कैपिटल के आईपीओ का जीएमपी रविवार को ₹ 4 प्रति शेयर के स्तर से घटकर ₹ 0 प्रति शेयर पर आ गया। वहीं इन्वेस्टोग्रेन के डाटा के मुताबिक GMP में -0.5 रुपये की गिरावट है। यह आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड 326 रुपये के मुकाबले 325.5 रुपये पर लिस्ट होने की संभावना बता रहा है। साथ ही निवेशक को हर शेयर पर 23 रुपये का घाटा लगने की संभावना जता रहा है।
हालांकि, जीएमपी (ग्रे मार्केट प्रीमियम) अस्थिर होता और बाजार की धारणा के हिसाब से इसमें बदलाव होता रहता है।
Tata Capital IPO Listing Date
टाटा कैपिटल आईपीओ बीएसई, एनएसई पर लिस्ट होगा, जिसकी संभावित लिस्टिंग डेट 13 अक्टूबर, 2025 तय की गई है।
टाटा कैपिटल आईपीओ की जानकारी
वर्तमान में, टाटा कैपिटल में टाटा संस की हिस्सेदारी 88.6 प्रतिशत है, जबकि आईएफसी के पास 1.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी के टियर-1 पूंजी आधार को मजबूत करने, भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और आगे लोन देने में किया जाएगा।
टाटा समूह की वित्तीय सेवा शाखा टाटा कैपिटल ने इससे पहले गोपनीय प्री-फाइलिंग रूट के माध्यम से अप्रैल में मसौदा दस्तावेज दाखिल किए थे और जुलाई में बाजार नियामक सेबी से मंजूरी हासिल की थी।
यह आईपीओ भारत के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू बनेगा। नवंबर 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज के पदार्पण के बाद, यह हाल के वर्षों में टाटा समूह की दूसरी सार्वजनिक सूची भी होगी।
यह आईपीओ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ऊपरी स्तर की एनबीएफसी के लिए लिस्टिंग अधिदेश के अनुरूप लाया जा रहा है, जिसके अनुसार उन्हें वर्गीकरण के तीन वर्षों के भीतर सूचीबद्ध होना आवश्यक है। टाटा कैपिटल को सितंबर 2022 में ऊपरी स्तर की एनबीएफसी के रूप में नामित किया गया था।
