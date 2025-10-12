Tata Capital IPO पर पैसा लगाने वालों में डर! GMP में जोरदार गिरावट; सोमवार को लिस्टिंग पर कमाई होगी या नहीं?

नई दिल्ली। टाटा कैपिटल के 15,512 करोड़ रुपये के IPO के लिस्टिंग पर सब की निगाहें टिकी हुई हैं। टाटा कैपिटल IPO की सोमवार, 13 अक्टूबर को लिस्टिंग हैं। अंतिम दिन, आईपीओ को 1.96 गुना सब्सक्रिप्शन मिला और उपलब्ध 33.34 करोड़ शेयरों में से 65.19 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। निवेशक श्रेणियों में, खुदरा निवेशकों ने 1.10 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) ने 1.98 गुना और योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) ने 3.42 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

एनबीएफसी टाटा कैपिटल ने 310-326 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया, जिसके ऊपरी स्तर पर कंपनी का वैल्युएशन लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपये है। टाटा कैपिटल आईपीओ लिस्टिंग मूल्य भविष्यवाणी रविवार, 12 अक्टूबर 2025 तक, टाटा कैपिटल आईपीओ का GMP (Tata Capital IPO Share Price Prediction) भारतीय शेयर बाजार में संभावित फ्लैट लिस्टिंग दिखा रहा है। ऐसे में इसमें जिन रिटेल निवेशकों ने पैसा लगाया है उनमें डर का माहौल है। रविवार को मिले आईपीओ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक निर्गम का ऊपरी मूल्य बैंड 326 रुपये है और शेयरों के 0% प्रीमियम पर लिस्ट होने की उम्मीद है।

टाटा कैपिटल के आईपीओ का जीएमपी रविवार को ₹ 4 प्रति शेयर के स्तर से घटकर ₹ 0 प्रति शेयर पर आ गया। वहीं इन्वेस्टोग्रेन के डाटा के मुताबिक GMP में -0.5 रुपये की गिरावट है। यह आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड 326 रुपये के मुकाबले 325.5 रुपये पर लिस्ट होने की संभावना बता रहा है। साथ ही निवेशक को हर शेयर पर 23 रुपये का घाटा लगने की संभावना जता रहा है।