    IPO News: इंतजार हुआ खत्म! फाइनली हो ही गई Tata Capital IPO की एंट्री, क्या आपको निवेश करना चाहिए?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:04 AM (IST)

    टाटा ग्रुप के अंतर्गत आने वाली एक और कंपनी टाटा कैपिटल (Tata Capital IPO) प्राइमरी मार्केट में अपनी एंट्री ले चुकी है। निवेशकों को इस आईपीओ का बेसब्री से इंतजार था। सभी निवेशकों की इस आईपीओ में नजर है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही इसे खरीदने से फायदा होगा या नुकसान?

     नई दिल्ली। इस साल की शुरुआत से ही सभी की निगाहे टाटा कैपिटल आईपीओ पर टिकी हुई थी। आज 6 अक्टूबर, सोमवार के दिन निवेशकों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। टाटा कैपिटल आईपीओ आज 6 अक्टूबर को खुलकर 8 अक्टूबर को बंद होगा।

    आईपीओ खुलने से पहले सुबह 8.44 बजे ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 7.5 रुपये चल रहा है। इससे 2.30 फीसदी लाभ मिल सकता है। जीएमपी को देखते हुए इससे कम मुनाफे की उम्मीद है। अब जानते हैं कि इस आईपीओ को लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? हमने इस आईपीओ के लिए एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल से बातचीत की।

    Tata Capital IPO खरीदे या नहीं?

    इस सवाल पर अरुण केजरीवाल कहते हैं कि इस खरीद सकते हैं, लेकिन ये सोचकर निवेश न करें कि आपको जमकर मुनाफा होगा। अगर आपको अच्छा मुनाफा होता है, तो सही है। लेकिन अगर उम्मीद से कम लाभ मिले, तो इसे एक साल के लिए होल्ड करके रखें। जितना मार्केट से रिटर्न मिल जाता है, उतना आपको भी मिल जाएगा।

    अब इस आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं।

    Tata Capital IPO बेसिक डिटेल

    • प्राइस बैंड- 310 रुपये से 326 रुपये
    • लॉट साइज- 46 इक्विटी शेयर्स
    • निवेश रकम- 14,996
    • इश्यू साइज- 15,512 करोड़ रुपये
    • फ्रेश इश्यू- 21 करोड़ शेयर (कीमत 6846 करोड़ रुपये)
    • ऑफर फोर सेल- 26.58 करोड़ शेयर (कीमत 8665 करोड़ रुपये)

    इस आईपीओ को खरीदने के लिए निवेशकों को कुल 14,996 रुपये खर्च करने होंगे।

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    " आप अपने आईपीओ से जुड़े सवाल हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"