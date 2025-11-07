Swiggy को 10000 करोड़ रुपये चाहिए, बोर्ड ने दी फंड रेजिंग प्लान को मंजूरी; सोमवार को शेयरों में दिखेगी हलचल!

नई दिल्ली। बेंगलुरु बेस्ड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने शुक्रवार को कहा कि उसके बोर्ड ने पब्लिक या प्राइवेट ऑफरिंग के जरिए ₹10,000 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी (Swiggy Fundraise) दे दी है। यानी अब स्विगी को 10 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यह पैसा वह क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) या दूसरे मंजूर तरीकों से जुटाएगी। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने सितंबर तिमाही में पिछले साल इसी अवधि के 626 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,092 करोड़ रुपये का ज्यादा का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया। हालांकि, इस खबर के बाद सोमवार को इसके शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। आज यानी 7 नवंबर को इसके शेयर -0.48 % गिरकर 402.00 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

स्विगी को मिल रहा है तगड़ा कंपटीशन कंपनी ने बताया कि यह फंड जुटाने का काम शेयरहोल्डर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद पब्लिक या प्राइवेट ऑफरिंग के ज़रिए एक या ज्यादा हिस्सों में किया जा सकता है। स्विगी का यह फैसला फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स दोनों सेगमेंट में बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच आया है। पिछले महीने, राइवल Zepto ने $7 बिलियन के वैल्यूएशन पर $450 मिलियन (लगभग ₹4,000 करोड़) जुटाए थे, जिससे क्विक कॉमर्स स्पेस में उसकी मार्केट पोजीशन मजबूत हुई है।



फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, "बोर्ड ने पब्लिक या प्राइवेट ऑफरिंग के जरिए, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट या लागू कानूनों के तहत कोई भी दूसरा मंजूरी तरीका शामिल है, कुल 10,000 करोड़ रुपये तक का फंड जुटाने पर विचार किया है और उसे मंजूरी दे दी है।"



स्विगी ने कहा कि वह अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर कॉन्फिडेंट है, और बाइक-टैक्सी प्लेटफॉर्म रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद उसके पास ₹2,400 करोड़ का कैश बैलेंस है।