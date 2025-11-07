Swiggy को 10000 करोड़ रुपये चाहिए, बोर्ड ने दी फंड रेजिंग प्लान को मंजूरी; सोमवार को शेयरों में दिखेगी हलचल!
फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को 10000 करोड़ रुपये (Swiggy Fundraise) की आवश्यकता है। बोर्ड ने फंड जुटाने की योजना को स्वीकृति दे दी है, जिससे शेयरों में गतिविधि होने की संभावना है। इस फंड का उपयोग कंपनी अपने व्यवसाय को बढ़ाने और नए क्षेत्रों में निवेश करने के लिए करेगी। स्विगी का लक्ष्य भारतीय बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना है।
नई दिल्ली। बेंगलुरु बेस्ड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने शुक्रवार को कहा कि उसके बोर्ड ने पब्लिक या प्राइवेट ऑफरिंग के जरिए ₹10,000 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी (Swiggy Fundraise) दे दी है। यानी अब स्विगी को 10 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यह पैसा वह क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) या दूसरे मंजूर तरीकों से जुटाएगी। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने सितंबर तिमाही में पिछले साल इसी अवधि के 626 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,092 करोड़ रुपये का ज्यादा का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया। हालांकि, इस खबर के बाद सोमवार को इसके शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। आज यानी 7 नवंबर को इसके शेयर -0.48 % गिरकर 402.00 रुपये के स्तर पर बंद हुए।
स्विगी को मिल रहा है तगड़ा कंपटीशन
कंपनी ने बताया कि यह फंड जुटाने का काम शेयरहोल्डर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद पब्लिक या प्राइवेट ऑफरिंग के ज़रिए एक या ज्यादा हिस्सों में किया जा सकता है। स्विगी का यह फैसला फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स दोनों सेगमेंट में बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच आया है। पिछले महीने, राइवल Zepto ने $7 बिलियन के वैल्यूएशन पर $450 मिलियन (लगभग ₹4,000 करोड़) जुटाए थे, जिससे क्विक कॉमर्स स्पेस में उसकी मार्केट पोजीशन मजबूत हुई है।
फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, "बोर्ड ने पब्लिक या प्राइवेट ऑफरिंग के जरिए, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट या लागू कानूनों के तहत कोई भी दूसरा मंजूरी तरीका शामिल है, कुल 10,000 करोड़ रुपये तक का फंड जुटाने पर विचार किया है और उसे मंजूरी दे दी है।"
स्विगी ने कहा कि वह अपनी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर कॉन्फिडेंट है, और बाइक-टैक्सी प्लेटफॉर्म रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद उसके पास ₹2,400 करोड़ का कैश बैलेंस है।
ब्रोकरेज फर्म का स्विगी पर भरोसा है कायम
तिमाही नतीजोें में नुकसान बढ़ने के बावजूद, ग्लोबल ब्रोकरेज नोमुरा ने स्विगी पर अपनी 'बाय' रेटिंग बनाए रखी और इसका टारगेट प्राइस पहले के ₹550 से बढ़ाकर ₹560 कर दिया, जिसका मतलब है कि आज के ₹401.60 के क्लोजिंग लेवल से इसमें 39.44 परसेंट की बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के ग्रोथ मेट्रिक्स मोटे तौर पर उम्मीदों के मुताबिक थे, जिसे फूड डिलीवरी (FD) और क्विक कॉमर्स (इंस्टामार्ट) दोनों बिजनेस में लगातार तेजी से सपोर्ट मिला।
स्विगी के इंस्टामार्ट वर्टिकल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, Q2 में GOV 7,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 24 परसेंट और पिछले साल के मुकाबले 108 परसेंट अधिक है। ऐसा ऑर्डर वॉल्यूम और हर महीने यूजर्स में 8 परसेंट की बढ़ोतरी के कारण हुआ। नोमुरा ने कहा कि इस फंडरेजिंग से स्विगी को Zepo और एटर्नल के Blinkit से बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच अपने क्विक कॉमर्स एक्सपेंशन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
