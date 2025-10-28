औंधे मुंह गिरे सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयर, कंपनी ने दिया 11 रुपये डिविडेंड, लेकिन मुनाफे से खुश नहीं हुए निवेशक

नई दिल्ली। वाटर टैंक समेत प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयरों (Supreme Industries Shares) में 5 फीसदी की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल, दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में 28 अक्तूबर को जोरदार बिकवाली हुई। दरअसल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज का मुनाफा सालाना आधार पर घट गया है। Q2 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी के शेयरों पर मिली-जुली राय दी, जिसके बाद शेयरों में तगड़ी गिरावट आ गई।

सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयर सुबह 3960 रुपये पर खुले और टूटकर 3811 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। कंपनी के स्टॉक साढ़े 4 फीसदी की गिरावट के साथ 3814 रुपये पर क्लोज हुए हैं। कैसे रहे कंपनी के नतीजे सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने 27 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2026 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए 164.74 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, लेकिन सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 20 फीसदी गिर गया। क्योंकि, पिछले वर्ष की इसी अवधि में कंपनी ने 206.60 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था।