    औंधे मुंह गिरे सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयर, कंपनी ने दिया 11 रुपये डिविडेंड, लेकिन मुनाफे से खुश नहीं हुए निवेशक

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयरों में दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद जोरदार बिकवाली हुई। दरअसल, कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 20 फीसदी की गिरावट आई है। इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी के शेयरों पर मिली-जुली राय दी, जिसके बाद शेयरों में तगड़ी गिरावट आ गई।

    सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयरों में 5 फीसदी की बड़ी गिरावट देखने को मिली

    नई दिल्ली। वाटर टैंक समेत प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयरों (Supreme Industries Shares)  में 5 फीसदी की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल, दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में 28 अक्तूबर को जोरदार बिकवाली हुई। दरअसल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज का मुनाफा सालाना आधार पर घट गया है। Q2 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी के शेयरों पर मिली-जुली राय दी, जिसके बाद शेयरों में तगड़ी गिरावट आ गई।

    सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयर सुबह 3960 रुपये पर खुले और टूटकर 3811 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। कंपनी के स्टॉक साढ़े 4 फीसदी की गिरावट के साथ 3814 रुपये पर क्लोज हुए हैं।

    कैसे रहे कंपनी के नतीजे

    सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने 27 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2026 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए 164.74 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, लेकिन सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 20 फीसदी गिर गया। क्योंकि, पिछले वर्ष की इसी अवधि में कंपनी ने 206.60 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था।

    इस तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 5 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 2,394 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर है कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने उन्हें 11 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है, साथ ही इसके लिए रिकॉर्ड डेट 3 नवंबर तय की है।

    शेयरों पर ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस

    -ब्रोकरेज फर्म CLSA ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयरों पर 'HOLD' कॉल बरकरार रखा है, लेकिन इसका टारगेट प्राइस घटाकर 4,275 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।

    -यस सिक्योरिटीज ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर 4,083 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य के साथ 'न्यूट्रल' रेटिंग बरकरार रखी है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि कंपनी ने उम्मीद से बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की, लेकिन मार्जिन निराशाजनक रहा।

    -वहीं, पीएल कैपिटल ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयर की रेटिंग को 'एक्युमुलेट' से बढ़ाकर 'Buy' कर दिया। 

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)