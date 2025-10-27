कैसे रहे IOC, अदाणी एनर्जी, SRF टाटा इन्वेस्टमेंट के नतीजे, ये रहा पूरा Q2 रिजल्ट अपडेट
27 अक्तूबर को शेयर बाजार में लिस्टेड 43 कंपनियों ने अपने Q2 रिजल्ट जारी किए। इनमें अहम नतीजे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एसआरएफ, अदाणी एनर्जी और टाटा इन्वेस्टमेंट समेत अन्य कंपनियों के रहे। IOC ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में अपने स्टैंडलोन प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) जबरदस्त उछाल दर्ज किया है।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों की नजर 27 अक्तूबर को जारी हुए अलग-अलग कंपनियों के नतीजों पर रही। इस दौरान करीब 43 कंपनियों ने अपने Q2 रिजल्ट जारी किए। लेकिन, इनमें प्रमुख रूप से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एसआरएफ, अदाणी एनर्जी और टाटा इन्वेस्टमेंट के नतीजे अहम रहे।सबसे जबरदस्त मुनाफा सरकारी क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC ने कमाया। क्योंकि, कंपनी का का प्रॉफिट दूसरी तिमाही में कई गुना बढ़ गया है। वहीं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मुनाफा 20% बढ़कर 148 करोड़ रुपए हो गया।
IOC ने पेश किए बंपर नतीजे
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOC) ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में अपने स्टैंडलोन प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) जबरदस्त उछाल दर्ज किया। कंपनी ने कम रिफाइनिंग मार्जिन, स्थिर उत्पाद बिक्री और रसोई गैस पर अंडर-रिकवरी के 7,610.45 करोड़ रुपये मुनाफा पोस्ट किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 180.01 करोड़ रुपये रहा था।
SRF के नतीजे
केमिकल सेक्टर की कंपनी एसआरएफ (SRF Q2 Results) ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 388 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल की दूसरी तिमाही के 201 करोड़ रुपये से 93% ज्यादा है। नतीजों के बाद एसआरएफ के शेयर 2 फीसदी की गिरावट के साथ 3019.40 रुपये पर बंद हुए।
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मुनाफा बढ़ा
FY26 की दूसरी तिमाही में टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मुनाफा 20% बढ़कर 148 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी की ऑपरेशनल इनकम भी बढ़कर 154 करोड़ रुपए रही। हालांकि, तिमाही नतीजों के बाद टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 2% से ज्यादा गिरकर 818 रुपए प्रति शेयर पर आ गए, लेकिन क्लोजिंग 837 रुपये पर दी।
अदाणी एनर्जी का प्रॉफिट घटा
अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दूसरी तिमाही में 21% घटकर 534 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 675 करोड़ रुपये था। इसी अवधि में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू साल-दर-साल (YoY) 7% बढ़कर 6,596 करोड़ रुपये रहा।
