कैसे रहे IOC, अदाणी एनर्जी, SRF टाटा इन्वेस्टमेंट के नतीजे, ये रहा पूरा Q2 रिजल्ट अपडेट

नई दिल्ली। शेयर बाजार में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों की नजर 27 अक्तूबर को जारी हुए अलग-अलग कंपनियों के नतीजों पर रही। इस दौरान करीब 43 कंपनियों ने अपने Q2 रिजल्ट जारी किए। लेकिन, इनमें प्रमुख रूप से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एसआरएफ, अदाणी एनर्जी और टाटा इन्वेस्टमेंट के नतीजे अहम रहे।सबसे जबरदस्त मुनाफा सरकारी क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC ने कमाया। क्योंकि, कंपनी का का प्रॉफिट दूसरी तिमाही में कई गुना बढ़ गया है। वहीं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मुनाफा 20% बढ़कर 148 करोड़ रुपए हो गया।

IOC ने पेश किए बंपर नतीजे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOC) ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में अपने स्टैंडलोन प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) जबरदस्त उछाल दर्ज किया। कंपनी ने कम रिफाइनिंग मार्जिन, स्थिर उत्पाद बिक्री और रसोई गैस पर अंडर-रिकवरी के 7,610.45 करोड़ रुपये मुनाफा पोस्ट किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 180.01 करोड़ रुपये रहा था।

SRF के नतीजे केमिकल सेक्टर की कंपनी एसआरएफ (SRF Q2 Results) ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 388 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल की दूसरी तिमाही के 201 करोड़ रुपये से 93% ज्यादा है। नतीजों के बाद एसआरएफ के शेयर 2 फीसदी की गिरावट के साथ 3019.40 रुपये पर बंद हुए।