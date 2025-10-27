सरकारी बैंक और शेयरों के लिए अच्छी खबर, FDI लिमिट 49% तक करने की प्लानिंग में सरकार- रिपोर्ट
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार, पब्लिक सेक्टर बैंकों में 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने की योजना बना रहा है, जो वर्तमान सीमा से दोगुना ज्यादा है। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय पिछले कुछ महीनों से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहा है, और अब इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाना है।
नई दिल्ली। सरकारी बैंक शेयरों (PSU Bank Shares) में 27 अक्तूबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। पीएसयू बैंक शेयर लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन, सोमवार को इन शेयरों में बड़ा उछाल एक खास वजह से आया है। दरअसल, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार, पब्लिक सेक्टर बैंकों में 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI Limit in PSU Banks) की अनुमति देने की योजना बना रहा है, जो वर्तमान सीमा से दोगुना ज्यादा है।
इस रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय पिछले कुछ महीनों से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहा है, और अब इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाना है।
सरकारी बैंकों को क्या फायदा होगा
सूत्रों ने बताया कि सरकारी बैंकों में विदेशी निवेशकों की भी रुचि देखी जा रही है और फॉरेन ऑनरशिप की सीमा बढ़ाने से उन्हें आने वाले वर्षों में अधिक पूंजी हासिल करने में मदद मिलेगी। अगर, सरकारी बैंकों में 49 फीसदी FDI को मंजूरी मिलती है तो एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत अन्य कई छोटे सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।
सरकारी बैंक शेयरों पर राय रखते हुए मार्केट एक्सपर्ट अबंरीश बालिगा ने कहा कि, सरकार भी पीएसयू बैंकों के मर्जर की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं, इन बैंकों की अर्निंग भी काफी अच्छी रही और अब FDI की सीमा बढ़ने से लंबी अवधि में सरकारी बैंक शेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।
27 अक्टूबर के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार में सरकारी बैंक शेयरों में पूर दिन तेजी के साथ कामकाज हुआ लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में और जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 4.34 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।
इसके अलावा, बैंक बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई समेत अन्य सरकारी बैंकों के शेयर भी 2-3 फीसदी तक चढ़ गए। बता दें कि भारत में फिलहाल 12 सरकारी बैंक हैं, जिनकी ज्वाइंट एसेट मार्च तक 171 ट्रिलियन रुपये (1.95 ट्रिलियन डॉलर) रही, जो बैंकिंग सेक्टर का 55% हिस्सा है।
