कर्ज के जाल में फंसकर, दिवालिया होकर बिकी JP Associates में ICICI और LIC का लगा है पैसा; इतनी है हिस्सेदारी
JP Associates जो दिवालिया होकर बिक्री के लिए है, को वेदांता ने खरीदने की बोली जीती। आईसीआईसीआई बैंक और एलआईसी ने भी इस कंपनी में निवेश किया है। आईसीआईसीआई बैंक की हिस्सेदारी एलआईसी से अधिक है। स्क्रीनर के अनुसार, सितंबर 2025 तक आईसीआईसीआई बैंक की 9.97% और एलआईसी की 1.36% हिस्सेदारी है।
नई दिल्ली। जेपी एसोसिएट्स दिवालिया होकर बिक्री प्रक्रिया से गुजर रही है। वेदांता ने JP Associates को खरीदने के लिए बोली जीती थी। अनिल अग्रवाल की कंपनी ने जयप्रकाश की कंपनी को खरीदने के लिए 17 हजार करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। इस दिवालिया कंपनी में बड़े बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों ने भी निवेश कर रखा है। लेकिन कितना? आज के आर्टिकल में यही जानेंगे। वैसे अगर आप LIC में निवेश करते हैं तो इस खबर को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि एलआईसी का भी इस दिवालिया कंपनी में निवेश है।
LIC और ICICI Bank ने कर रखा है निवेश
दिवालिया होकर बिक चुकी जेपी एसोसिएट्स में भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक ICICI बैंक की भी हिस्सेदारी है। JP Associates में आईसीआईसीआई बैंक की हिस्सेदारी एलआईसी से अधिक है। इस समय जयप्रकाश एसोसिएट्स का स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा है। BSE पर मैसेज लिखा है कि ट्रेडिंग प्रतिबंधित - IBC के अनुसार IRP के कारण/ IBC के बाद फिर से शुरू होना। वहीं, जिन भी निवेशकों ने इसमें पैसा लगा रखा है वह इससे बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन इस समय इसके शेयर की कीमत 3.38 रुपये है।
JP Associates में ICICIBank की कितनी हिस्सेदारी?
जेपी एसोसिएट्स में आईसीआईसीआई बैंक की कितने हिस्सेदारी है यह जानने के लिए हमने थोड़ी रिसर्च की। हमने स्क्रीनर पर जाकर देखा तो इसका अपडेट हमे मिला। स्क्रीनर पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 तक JP Associates 9.97 फीसदी की हिस्सेदारी है। स्क्रीनर पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 से ही ICICI Bank जेपी एसोसिएट्स में 9.97 फीसदी की हिस्सेदारी बनाए हुए है।
JP Associates में LIC की कितनी हिस्सेदारी?
जेपी एसोसिएट्स में LIC की कितने हिस्सेदारी जानने के लिए हमने फिर से स्क्रीनर का रुख किया। स्क्रीनर पर दिए आंकड़ों में हमने पाया की सितंबर 2025 तक जेपी एसोसिएट्स में एलटआईसी की 1.36 फीसदी हिस्सेदारी थी। डेटा के अनुसार मार्च 2023 से सितंबर 2024 तक जेपी एसोसिएट्स में एलआईसी की 1.38 फीसदी हिस्सेदारी थी। हमने नीचे स्क्रीनर में दिए गए डेटा का स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है।
