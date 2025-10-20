बिक चुकी JP Associates की JP Power के नतीजे आ गए, 182 करोड़ रुपये का हुआ फायदा; बिकने के लिए लग चुकी है बोली
JP Power Q2 Result: जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, जिसे वेदांता ग्रुप ने खरीदा, की कंपनी जेपी पावर के तिमाही नतीजे घोषित हो गए हैं। कंपनी को 182.10 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। जेपी पावर को खरीदने के लिए अदानी पावर, कोटक अल्टरनेट एसेट्स और वेदांता जैसे कई बड़े ग्रुप बोली लगा रहे हैं।
नई दिल्ली। JP Power Q2 Res: जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (Jaiprakash Associates Ltd) तो बिक चुकी है। इसे अनिल अग्रवाल की वेदांता ग्रुप ने खरीदा था। 17 हजार करोड़ रुपये में बिकी जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए वेदांता ग्रुप को कुछ दिनों पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी भी मिल गई थी। अब इसी ग्रुप की एक कंपनी JP Power भी चर्चे में है। दरअसल, इसे खरीदने के लिए भी एक से एक दिग्गज मैदान में है। इसके लिए कई बड़े ग्रुप बोली लगा चुके हैं। इन सबके बीच जेपी पावर ने दूसरी तिमाही के नतीजे जार कर दिए हैं।
कैसे रहे JP Power के नतीजे?
जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2026 की सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ लगभग स्थिर 182.10 करोड़ रुपये रहा। बीएसई को दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले वर्ष की इसी अवधि में कंपनी ने 182.66 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। कुल आय जुलाई-सितंबर 2024-25 के 1,305.19 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,478.49 करोड़ रुपये हो गई। व्यय भी 1,070.76 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,186.48 करोड़ रुपये हो गया।
जेपी पावर को खरीदने की रेस में प्रमुख खिलाड़ियों में अदानी पावर, कोटक अल्टरनेट एसेट्स, वेदांता और ओकट्री शामिल हैं, जो जेपी पावर के परिवर्तनीय तरजीही शेयरों के लिए बोली लगा रही हैं। इसके अलावा, अदानी एंटरप्राइजेज, डालमिया भारत सीमेंट और पीएनसी इंफ्राटेक, मूल कंपनी, जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण की प्रमुख दावेदार हैं।
जेपी समूह का हिस्सा, जयप्रकाश पावर वेंचर्स भारत में बिजली परियोजनाओं की योजना, विकास, कार्यान्वयन और संचालन करता है।
JP Power ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "30 सितंबर, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान, प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्ट में दीर्घकालिक निवेश के वहन मूल्य में 10,942 लाख रुपये का उचित मूल्यांकन लाभ है और पिछले अभ्यास के अनुसार, यदि कोई प्रभाव है, तो वर्ष के अंत में किया जाएगा। (30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही में 10,288 लाख रुपये की उचित मूल्यांकन लाभ राशि और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष/तिमाही में 3,442 लाख रुपये की उचित मूल्यांकन हानि का हिसाब लगाया गया है)।"
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
