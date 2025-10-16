अदाणी को हराकर जीत ली JP Associates की बोली, अब 17000 करोड़ रुपये चुकाना लग रही चुनौती, वेदांता ने मांगा कर्ज

नई दिल्ली। अरबपति माइनिंग कारोबारी अनिल अग्रवाल की वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) ने दिवालिया कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (Jaiprakash Associates) को खरीदने के लिए लगी बोली में अदाणी ग्रुप को हरा दिया था। लेकिन, अब 17,000 करोड़ रुपये की रकम जुटाने के लिए वेदांता समूह ग्लोबल इन्वेस्टर्स और हेज फंडों से संपर्क कर रहा है। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले यह बताया गया है।

वेदांता समूह ने फंडिंग के लिए कुछ विदेशी हेज फंड्स के साथ शुरुआती बातचीत की है। हालांकि, इस बारे में कंपनी की ओर से कोई कमेंट नहीं किया गया फंड जुटाने के लिए यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के कर्जदारों ने वेदांता की बोली का समर्थन करने के लिए धन का प्रमाण या एक सहमति पत्र मांगा है। वेदांता को 17,000 करोड़ रुपये के जेएएल अधिग्रहण के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।